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ВС России отразили контратаку ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
ВС России отразили контратаку ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 10.05.2024
ВС России отразили контратаку ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" за неделю нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку в районах восьми населенных пунктов... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:43
2024-05-10T13:43
2024-05-10T13:44
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" за неделю нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку в районах восьми населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 240 солдат и 11 американских гаубиц М777, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тягинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 5 по 10 мая. Отмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы украинской 118-й механизированной бригады севернее Работино в Запорожской области. "Противник потерял до 240 военнослужащих, девять автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых одиннадцать М777 производства США", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили контратаку ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
МО РФ: ВСУ потеряли до 240 военных в Херсонской и Запорожской областях за неделю