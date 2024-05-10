https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945092586.html

ВС России отразили контратаку ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

ВС России отразили контратаку ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 10.05.2024

ВС России отразили контратаку ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" за неделю нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку в районах восьми населенных пунктов... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:43

2024-05-10T13:43

2024-05-10T13:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943966182_150:0:2528:1337_1920x0_80_0_0_850faa95f2f3f05f40b8fdd6a40d0f02.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" за неделю нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку в районах восьми населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 240 солдат и 11 американских гаубиц М777, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение недели нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тягинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 5 по 10 мая. Отмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы украинской 118-й механизированной бригады севернее Работино в Запорожской области. "Противник потерял до 240 военнослужащих, девять автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых одиннадцать М777 производства США", - добавили в МО РФ.

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)