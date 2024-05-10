https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945092281.html
ПВО за неделю сбила украинский Су-27 и три ракеты ATACMS
ПВО за неделю сбила украинский Су-27 и три ракеты ATACMS - РИА Новости, 10.05.2024
ПВО за неделю сбила украинский Су-27 и три ракеты ATACMS
Российская ПВО в течение недели сбила Су-27 воздушных сил Украины, а также три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и 17 управляемых авиабомб... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:40
2024-05-10T13:40
2024-05-10T13:40
специальная военная операция на украине
украина
су-27
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская ПВО в течение недели сбила Су-27 воздушных сил Украины, а также три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и 17 управляемых авиабомб Hammer из Франции, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены: три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, "Ураган" и Vampire, а также 163 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, су-27, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), пво
Специальная военная операция на Украине, Украина, Су-27, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО
ПВО за неделю сбила украинский Су-27 и три ракеты ATACMS
МО: ПВО сбила украинский Су-27, 3 ракеты ATACMS и 17 авиабомб Hammer за неделю