https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945092281.html

ПВО за неделю сбила украинский Су-27 и три ракеты ATACMS

ПВО за неделю сбила украинский Су-27 и три ракеты ATACMS - РИА Новости, 10.05.2024

ПВО за неделю сбила украинский Су-27 и три ракеты ATACMS

Российская ПВО в течение недели сбила Су-27 воздушных сил Украины, а также три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и 17 управляемых авиабомб... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:40

2024-05-10T13:40

2024-05-10T13:40

специальная военная операция на украине

украина

су-27

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская ПВО в течение недели сбила Су-27 воздушных сил Украины, а также три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и 17 управляемых авиабомб Hammer из Франции, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены: три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, "Ураган" и Vampire, а также 163 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, су-27, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), пво