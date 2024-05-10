https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945090471.html

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР - РИА Новости, 10.05.2024

Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР

"Южная" группировка войск в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила атаку в районе Красного, потери Украины составили около 2... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:27

2024-05-10T13:27

2024-05-10T13:34

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Южная" группировка войск в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила атаку в районе Красного, потери Украины составили около 2 тысяч военных, три танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, восьми механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, отражена контратака штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР."Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданные Украине западными странами. Кроме того, уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина