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Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР - РИА Новости, 10.05.2024
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13:27 10.05.2024 (обновлено: 13:34 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945090471.html
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР - РИА Новости, 10.05.2024
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР
"Южная" группировка войск в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила атаку в районе Красного, потери Украины составили около 2... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:27
2024-05-10T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Южная" группировка войск в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила атаку в районе Красного, потери Украины составили около 2 тысяч военных, три танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, восьми механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, отражена контратака штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР."Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданные Украине западными странами. Кроме того, уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР

МО РФ: ВСУ в зоне действия группировки "Юг" потеряли 1985 военных за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Южная" группировка войск в течение недели продолжала продвижение в глубину обороны ВСУ, отразила атаку в районе Красного, потери Украины составили около 2 тысяч военных, три танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, восьми механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, отражена контратака штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР.
"Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданные Украине западными странами. Кроме того, уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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