https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945089576.html

Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 10.05.2024

Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Вооруженные силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности нанесли за неделю 27 групповых ударов по... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:19

2024-05-10T13:19

2024-05-10T13:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности нанесли за неделю 27 групповых ударов по объектам Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в ведомстве, "поражались средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)