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Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 10.05.2024
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13:19 10.05.2024 (обновлено: 13:30 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945089576.html
Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю
Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 10.05.2024
Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю
Вооруженные силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности нанесли за неделю 27 групповых ударов по... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:19
2024-05-10T13:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности нанесли за неделю 27 групповых ударов по объектам Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в ведомстве, "поражались средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

РФ нанесла 27 групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины за неделю

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности нанесли за неделю 27 групповых ударов по объектам Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины", - сказали в ведомстве.
Кроме того, отметили в ведомстве, "поражались средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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