https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945051105.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 10.05.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области
Минувшей ночью российские войска нанесли удары по путевой станции в Снигиревке и расположению украинских солдат в Новопетровке Николаевской области, рассказал... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T07:06
2024-05-10T07:06
2024-05-10T09:37
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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли удары по путевой станции в Снигиревке и расположению украинских солдат в Новопетровке Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 03:00 и 03:20 были слышны взрывы в Снигиревке и Новопетровке Снигиревского района Николаевской области. После удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными", — сказал он. По информации подпольщиков, к пяти утра из Николаева приехали десять машин скорой помощи. Украинские силовики оцепили в Снигиревке район вокзала, СБУ и военные начали поквартирный обход в поисках активистов сопротивления. В Новопетровке целью удара было расположение солдат ВСУ, которых на днях перевели туда в количестве около 400 человек, добавил Лебедев. "Конкретики пока нет, село полностью оцеплено, местным жителям запрещено покидать свои дома до особого распоряжения, идет проверка", — сказал он. Подпольщик отметил, что примерно неделю назад в Снигиревский район приехали 80 сотрудников ТЦК с Западной Украины. По его словам, ночью также были слышны взрывы в стороне Коблево, Ольшанского и Очакова, в Николаеве работали средства ПВО, но взрывов не было.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240510/ofitsery-1945042968.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области
Подполье: ВС России ударили по путевой станции в Снигиревке и расположению ВСУ
ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли удары по путевой станции в Снигиревке и расположению украинских солдат в Новопетровке Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 03:00 и 03:20 были слышны взрывы в Снигиревке и Новопетровке Снигиревского района Николаевской области. После удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными", — сказал он.
По информации подпольщиков, к пяти утра из Николаева
приехали десять машин скорой помощи. Украинские силовики оцепили в Снигиревке район вокзала, СБУ
и военные начали поквартирный обход в поисках активистов сопротивления.
В Новопетровке целью удара было расположение солдат ВСУ, которых на днях перевели туда в количестве около 400 человек, добавил Лебедев.
"Конкретики пока нет, село полностью оцеплено, местным жителям запрещено покидать свои дома до особого распоряжения, идет проверка", — сказал он.
Подпольщик отметил, что примерно неделю назад в Снигиревский район приехали 80 сотрудников ТЦК с Западной Украины. По его словам, ночью также были слышны взрывы в стороне Коблево, Ольшанского и Очакова, в Николаеве работали средства ПВО, но взрывов не было.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.