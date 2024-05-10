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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 10.05.2024 (обновлено: 09:37 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945051105.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 10.05.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области
Минувшей ночью российские войска нанесли удары по путевой станции в Снигиревке и расположению украинских солдат в Новопетровке Николаевской области, рассказал... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T07:06
2024-05-10T09:37
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
николаев (украина)
сергей лебедев
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли удары по путевой станции в Снигиревке и расположению украинских солдат в Новопетровке Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 03:00 и 03:20 были слышны взрывы в Снигиревке и Новопетровке Снигиревского района Николаевской области. После удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными", — сказал он. По информации подпольщиков, к пяти утра из Николаева приехали десять машин скорой помощи. Украинские силовики оцепили в Снигиревке район вокзала, СБУ и военные начали поквартирный обход в поисках активистов сопротивления. В Новопетровке целью удара было расположение солдат ВСУ, которых на днях перевели туда в количестве около 400 человек, добавил Лебедев. "Конкретики пока нет, село полностью оцеплено, местным жителям запрещено покидать свои дома до особого распоряжения, идет проверка", — сказал он. Подпольщик отметил, что примерно неделю назад в Снигиревский район приехали 80 сотрудников ТЦК с Западной Украины. По его словам, ночью также были слышны взрывы в стороне Коблево, Ольшанского и Очакова, в Николаеве работали средства ПВО, но взрывов не было.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240510/ofitsery-1945042968.html
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украина, николаевская область, николаев (украина), сергей лебедев, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

Подполье: ВС России ударили по путевой станции в Снигиревке и расположению ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли удары по путевой станции в Снигиревке и расположению украинских солдат в Новопетровке Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 03:00 и 03:20 были слышны взрывы в Снигиревке и Новопетровке Снигиревского района Николаевской области. После удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными", — сказал он.
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По информации подпольщиков, к пяти утра из Николаева приехали десять машин скорой помощи. Украинские силовики оцепили в Снигиревке район вокзала, СБУ и военные начали поквартирный обход в поисках активистов сопротивления.
В Новопетровке целью удара было расположение солдат ВСУ, которых на днях перевели туда в количестве около 400 человек, добавил Лебедев.
"Конкретики пока нет, село полностью оцеплено, местным жителям запрещено покидать свои дома до особого распоряжения, идет проверка", — сказал он.
Подпольщик отметил, что примерно неделю назад в Снигиревский район приехали 80 сотрудников ТЦК с Западной Украины. По его словам, ночью также были слышны взрывы в стороне Коблево, Ольшанского и Очакова, в Николаеве работали средства ПВО, но взрывов не было.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколаевская областьНиколаев (Украина)Сергей ЛебедевСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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