https://ria.ru/20240510/sotspodderzhka-1945155865.html

Правительство утвердило требования к предоставлению соцподдержки

Правительство утвердило требования к предоставлению соцподдержки - РИА Новости, 10.05.2024

Правительство утвердило требования к предоставлению соцподдержки

Правительство России утвердило требования к предоставлению гражданам социальной поддержки, она должна осуществляться в электронном виде в максимально короткие... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:54

2024-05-10T18:54

2024-05-10T18:54

общество

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило требования к предоставлению гражданам социальной поддержки, она должна осуществляться в электронном виде в максимально короткие сроки и при минимальном количестве бумажных документов. "Правительство утвердило единые требования к назначению и предоставлению федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки. Утвержденный постановлением порядок подразумевает, что все виды поддержки должны предоставляться в электронном виде в максимально короткие сроки и при минимальном количестве бумажных документов", - говорится в Telegram-канале кабмина. Уточняется, что все заявления на соцподдержку граждане могут подавать через госуслуги или МФЦ. Кроме того, запрос дополнительных справок возможен только в тех случаях, когда соответствующих данных нет в государственных информационных системах. Согласно постановлению, регистрация заявления должна занимать не более одного рабочего дня, получение межведомственных документов – до двух рабочих дней, извещение о назначении или отказе меры поддержки должно поступать гражданину в течение одного рабочего дня. "Все органы, которые назначают меры поддержки, должны оповещать гражданина об этапах рассмотрения его заявления", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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общество, россия