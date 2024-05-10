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Слуцкий заявил, что правительство работает в тяжелых условиях - РИА Новости, 10.05.2024
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16:19 10.05.2024 (обновлено: 16:24 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945131148.html
Слуцкий заявил, что правительство работает в тяжелых условиях
Слуцкий заявил, что правительство работает в тяжелых условиях - РИА Новости, 10.05.2024
Слуцкий заявил, что правительство работает в тяжелых условиях
Кабмин РФ работает в тяжелых условиях, нужно его поддерживать, заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:19
2024-05-10T16:24
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кабмин РФ работает в тяжелых условиях, нужно его поддерживать, заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. "Мы сегодня должны понимать - правительство работает в очень тяжелых условиях, поэтому нужно действительно поддерживать кабинет и делать всё возможное и невозможное, чтобы эти задачи, по которым люди дают нам наказ, решались самым форсированным образом", - сказал Слуцкий на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Также депутат отметил, что нужно понимать колоссальный объем работы, которую проделало правительство. "Действительно, заканчивается очень тяжелый, непростой период работы правительства России… сделано очень и очень много", - подчеркнул Слуцкий.
https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945130804.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, госдума рф, лдпр
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Михаил Мишустин, Госдума РФ, ЛДПР
Слуцкий заявил, что правительство работает в тяжелых условиях

Слуцкий: правительство работает в тяжелых условиях, нужно его поддерживать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время пресс-подхода по итогам встречи с кандидатом на пост председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время пресс-подхода по итогам встречи с кандидатом на пост председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время пресс-подхода по итогам встречи с кандидатом на пост председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кабмин РФ работает в тяжелых условиях, нужно его поддерживать, заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Мы сегодня должны понимать - правительство работает в очень тяжелых условиях, поэтому нужно действительно поддерживать кабинет и делать всё возможное и невозможное, чтобы эти задачи, по которым люди дают нам наказ, решались самым форсированным образом", - сказал Слуцкий на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на должность председателя правительства.
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Также депутат отметил, что нужно понимать колоссальный объем работы, которую проделало правительство.
"Действительно, заканчивается очень тяжелый, непростой период работы правительства России… сделано очень и очень много", - подчеркнул Слуцкий.
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ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Михаил МишустинГосдума РФЛДПР
 
 
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