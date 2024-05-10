https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945129925.html

Слуцкий призвал устранить социально-экономическую диспропорцию

Слуцкий призвал устранить социально-экономическую диспропорцию - РИА Новости, 10.05.2024

Слуцкий призвал устранить социально-экономическую диспропорцию

Немедленные шаги нужно предпринять для устранения диспропорции в социально-экономическом положении в России, в том числе в зарплатах, заявил глава партии ЛДПР... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:15

2024-05-10T16:15

2024-05-10T21:02

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

михаил мишустин

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Немедленные шаги нужно предпринять для устранения диспропорции в социально-экономическом положении в России, в том числе в зарплатах, заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Нам надо делать немедленные шаги для устранения той диспропорции... которая существует сегодня в социально-экономическом положении людей в стране: сегодня все рвутся в Москву", - сказал он на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства. "Сегодня отличаются зарплаты, сегодня на Дальний Восток и в Сибирь люди, в том числе молодежь, не едут, а хотят уехать оттуда. Зарплаты, надбавки, инфраструктурно значимые программы и проекты, нужно системно отрегулировать ситуацию таким образом, чтобы диспропорции в социально-экономическом положении и развитии регионов были устранены", - подчеркнул он. Он напомнил, что президент РФ обозначил эту задачу как одну из национальных целей и важнейший проект на ближайшие годы. "Поэтому мы находимся с правительством на продвинутой стадии диалога. Это также крайне непросто регион за регионом решать эти вопросы, но в противном случае мы действительно можем впасть в стагнацию", - добавил Слуцкий. Также глава ЛДПР отметил, что "последние особенно пару лет" правительство Михаила Мишустина перешло к системным шагам для того, чтобы эта диспропорция уменьшалась, и "в конце концов мы уже перестали об этом говорить". "Это задача на самое ближайшие время, и каждый месяц в реализации этой важнейшей задачи имеет значение", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20240510/volodin-1945128468.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, лдпр, госдума рф