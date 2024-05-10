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Слуцкий призвал устранить социально-экономическую диспропорцию - РИА Новости, 10.05.2024
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16:15 10.05.2024 (обновлено: 21:02 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945129925.html
Слуцкий призвал устранить социально-экономическую диспропорцию
Слуцкий призвал устранить социально-экономическую диспропорцию - РИА Новости, 10.05.2024
Слуцкий призвал устранить социально-экономическую диспропорцию
Немедленные шаги нужно предпринять для устранения диспропорции в социально-экономическом положении в России, в том числе в зарплатах, заявил глава партии ЛДПР... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:15
2024-05-10T21:02
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
михаил мишустин
лдпр
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Немедленные шаги нужно предпринять для устранения диспропорции в социально-экономическом положении в России, в том числе в зарплатах, заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Нам надо делать немедленные шаги для устранения той диспропорции... которая существует сегодня в социально-экономическом положении людей в стране: сегодня все рвутся в Москву", - сказал он на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства. "Сегодня отличаются зарплаты, сегодня на Дальний Восток и в Сибирь люди, в том числе молодежь, не едут, а хотят уехать оттуда. Зарплаты, надбавки, инфраструктурно значимые программы и проекты, нужно системно отрегулировать ситуацию таким образом, чтобы диспропорции в социально-экономическом положении и развитии регионов были устранены", - подчеркнул он. Он напомнил, что президент РФ обозначил эту задачу как одну из национальных целей и важнейший проект на ближайшие годы. "Поэтому мы находимся с правительством на продвинутой стадии диалога. Это также крайне непросто регион за регионом решать эти вопросы, но в противном случае мы действительно можем впасть в стагнацию", - добавил Слуцкий. Также глава ЛДПР отметил, что "последние особенно пару лет" правительство Михаила Мишустина перешло к системным шагам для того, чтобы эта диспропорция уменьшалась, и "в конце концов мы уже перестали об этом говорить". "Это задача на самое ближайшие время, и каждый месяц в реализации этой важнейшей задачи имеет значение", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20240510/volodin-1945128468.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, лдпр, госдума рф
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Михаил Мишустин, ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий призвал устранить социально-экономическую диспропорцию

Слуцкий: нужны немедленные шаги для устранения диспропорции в экономике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Немедленные шаги нужно предпринять для устранения диспропорции в социально-экономическом положении в России, в том числе в зарплатах, заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Нам надо делать немедленные шаги для устранения той диспропорции... которая существует сегодня в социально-экономическом положении людей в стране: сегодня все рвутся в Москву", - сказал он на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.
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"Сегодня отличаются зарплаты, сегодня на Дальний Восток и в Сибирь люди, в том числе молодежь, не едут, а хотят уехать оттуда. Зарплаты, надбавки, инфраструктурно значимые программы и проекты, нужно системно отрегулировать ситуацию таким образом, чтобы диспропорции в социально-экономическом положении и развитии регионов были устранены", - подчеркнул он.
Он напомнил, что президент РФ обозначил эту задачу как одну из национальных целей и важнейший проект на ближайшие годы.
"Поэтому мы находимся с правительством на продвинутой стадии диалога. Это также крайне непросто регион за регионом решать эти вопросы, но в противном случае мы действительно можем впасть в стагнацию", - добавил Слуцкий.
Также глава ЛДПР отметил, что "последние особенно пару лет" правительство Михаила Мишустина перешло к системным шагам для того, чтобы эта диспропорция уменьшалась, и "в конце концов мы уже перестали об этом говорить".
"Это задача на самое ближайшие время, и каждый месяц в реализации этой важнейшей задачи имеет значение", - заключил Слуцкий.
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ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Михаил МишустинЛДПРГосдума РФ
 
 
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