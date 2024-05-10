Слуцкий призвал устранить социально-экономическую диспропорцию
Слуцкий: нужны немедленные шаги для устранения диспропорции в экономике
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Немедленные шаги нужно предпринять для устранения диспропорции в социально-экономическом положении в России, в том числе в зарплатах, заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Нам надо делать немедленные шаги для устранения той диспропорции... которая существует сегодня в социально-экономическом положении людей в стране: сегодня все рвутся в Москву", - сказал он на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.
"Сегодня отличаются зарплаты, сегодня на Дальний Восток и в Сибирь люди, в том числе молодежь, не едут, а хотят уехать оттуда. Зарплаты, надбавки, инфраструктурно значимые программы и проекты, нужно системно отрегулировать ситуацию таким образом, чтобы диспропорции в социально-экономическом положении и развитии регионов были устранены", - подчеркнул он.
Он напомнил, что президент РФ обозначил эту задачу как одну из национальных целей и важнейший проект на ближайшие годы.
"Поэтому мы находимся с правительством на продвинутой стадии диалога. Это также крайне непросто регион за регионом решать эти вопросы, но в противном случае мы действительно можем впасть в стагнацию", - добавил Слуцкий.
Также глава ЛДПР отметил, что "последние особенно пару лет" правительство Михаила Мишустина перешло к системным шагам для того, чтобы эта диспропорция уменьшалась, и "в конце концов мы уже перестали об этом говорить".
"Это задача на самое ближайшие время, и каждый месяц в реализации этой важнейшей задачи имеет значение", - заключил Слуцкий.