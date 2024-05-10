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Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства - РИА Новости, 10.05.2024
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16:05 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945127679.html
Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства
Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства - РИА Новости, 10.05.2024
Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи фракции с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным призвал все фракции не воздерживаться при... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:05
2024-05-10T16:05
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
михаил мишустин
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи фракции с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным призвал все фракции не воздерживаться при голосовании за утверждение нового правительства. "Мы поддержим и призываем все фракции не воздерживаться, не зарывать голову в песок, а посмотреть на работу правительства в период специальной военной операции, в непростых условиях", - сказал Слуцкий журналистам. Лидер ЛДПР также предложил всем фракциям проголосовать за кандидатуру Мишустина.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, лдпр, госдума рф
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Михаил Мишустин, ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства

Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при голосовании за новое правительство

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи фракции с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным призвал все фракции не воздерживаться при голосовании за утверждение нового правительства.
"Мы поддержим и призываем все фракции не воздерживаться, не зарывать голову в песок, а посмотреть на работу правительства в период специальной военной операции, в непростых условиях", - сказал Слуцкий журналистам.
Лидер ЛДПР также предложил всем фракциям проголосовать за кандидатуру Мишустина.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Слуцкий поддержал кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства
Вчера, 16:03
 
ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Михаил МишустинЛДПРГосдума РФ
 
 
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