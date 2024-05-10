https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945127679.html

Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства

Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства - РИА Новости, 10.05.2024

Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи фракции с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным призвал все фракции не воздерживаться при... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:05

2024-05-10T16:05

2024-05-10T16:05

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

михаил мишустин

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи фракции с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным призвал все фракции не воздерживаться при голосовании за утверждение нового правительства. "Мы поддержим и призываем все фракции не воздерживаться, не зарывать голову в песок, а посмотреть на работу правительства в период специальной военной операции, в непростых условиях", - сказал Слуцкий журналистам. Лидер ЛДПР также предложил всем фракциям проголосовать за кандидатуру Мишустина.

https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945127116.html

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