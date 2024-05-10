https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945127679.html
Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства
Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства - РИА Новости, 10.05.2024
Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи фракции с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным призвал все фракции не воздерживаться при... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:05
2024-05-10T16:05
2024-05-10T16:05
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
михаил мишустин
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи фракции с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным призвал все фракции не воздерживаться при голосовании за утверждение нового правительства. "Мы поддержим и призываем все фракции не воздерживаться, не зарывать голову в песок, а посмотреть на работу правительства в период специальной военной операции, в непростых условиях", - сказал Слуцкий журналистам. Лидер ЛДПР также предложил всем фракциям проголосовать за кандидатуру Мишустина.
https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945127116.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, лдпр, госдума рф
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Михаил Мишустин, ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при утверждении правительства
Слуцкий призвал фракции не воздерживаться при голосовании за новое правительство