https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945125954.html

Слуцкий рассказал об итогах работы Мишустина в условиях СВО

Слуцкий рассказал об итогах работы Мишустина в условиях СВО - РИА Новости, 10.05.2024

Слуцкий рассказал об итогах работы Мишустина в условиях СВО

В условиях СВО отработать без помарки, как отработал на посту председателя правительства РФ Михаил Мишустин, очень тяжело, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:58

2024-05-10T15:58

2024-05-10T15:58

политика

россия

михаил мишустин

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В условиях СВО отработать без помарки, как отработал на посту председателя правительства РФ Михаил Мишустин, очень тяжело, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "В условиях специальной военной операции отработать без помарки, как отработал Мишустин, очень тяжело", - заявил Слуцкий на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы. Кроме того, лидер ЛДПР отметил, что сегодня партиям и правительству необходимо серьезно работать, чтобы решать вопросы, стоящие перед страной.

https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945123928.html

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политика, россия, михаил мишустин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф