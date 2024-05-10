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Слуцкий рассказал об итогах работы Мишустина в условиях СВО - РИА Новости, 10.05.2024
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15:58 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945125954.html
Слуцкий рассказал об итогах работы Мишустина в условиях СВО
Слуцкий рассказал об итогах работы Мишустина в условиях СВО - РИА Новости, 10.05.2024
Слуцкий рассказал об итогах работы Мишустина в условиях СВО
В условиях СВО отработать без помарки, как отработал на посту председателя правительства РФ Михаил Мишустин, очень тяжело, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:58
2024-05-10T15:58
политика
россия
михаил мишустин
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В условиях СВО отработать без помарки, как отработал на посту председателя правительства РФ Михаил Мишустин, очень тяжело, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "В условиях специальной военной операции отработать без помарки, как отработал Мишустин, очень тяжело", - заявил Слуцкий на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы. Кроме того, лидер ЛДПР отметил, что сегодня партиям и правительству необходимо серьезно работать, чтобы решать вопросы, стоящие перед страной.
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политика, россия, михаил мишустин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий рассказал об итогах работы Мишустина в условиях СВО

Слуцкий: отработать без помарки, как это сделал Мишустин, очень тяжело

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В условиях СВО отработать без помарки, как отработал на посту председателя правительства РФ Михаил Мишустин, очень тяжело, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"В условиях специальной военной операции отработать без помарки, как отработал Мишустин, очень тяжело", - заявил Слуцкий на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы.
Кроме того, лидер ЛДПР отметил, что сегодня партиям и правительству необходимо серьезно работать, чтобы решать вопросы, стоящие перед страной.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Слуцкий призвал делать все возможное для повышения обороноспособности
Вчера, 15:53
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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