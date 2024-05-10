В Словакии вдвое выросло число нелегалов из Украины, пишут СМИ
УНН: в Словакии вдвое выросло число украинцев, бежавших от мобилизации
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Словацкие правоохранители задержали с начала года 338 мужчин из Украины призывного возраста, которые пытались нелегально попасть на территорию Словакии, чтобы уклонится от военной службы, этот показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передаёт украинское агентство УНН.
"За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год, сообщила словацкая пограничная полиция", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
По словам пресс-секретаря Агнесы Коперницкой, только в мае словацкие правоохранители задержали 45 мужчин на зелёной границе, по её данным, в прошлом году за аналогичный период задержали четыре человека, пишет агентство.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.