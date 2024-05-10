https://ria.ru/20240510/signal-1945044064.html

В США заявили, что Западу послали важный сигнал по Украине

В США заявили, что Западу послали важный сигнал по Украине - РИА Новости, 10.05.2024

В США заявили, что Западу послали важный сигнал по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин мог попытаться донести до европейских стран мнение президента России Владимира Путина о необходимости скорейшего завершения... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T04:00

2024-05-10T04:00

2024-05-10T04:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин мог попытаться донести до европейских стран мнение президента России Владимира Путина о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Офицер отверг мнение о том, что китайский лидер якобы приехал в Европу с целью расколоть НАТО. Макгрегор убежден, что блок развалится без какой-либо воздействия извне."(Председатель КНР. — Прим. ред.) Си (Цзиньпин. — Прим. ред.) приехал с другой целью. Прежде всего, он пытается донести то, что говорит президент Путин. Он пытается донести правду: этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) закончился. Хватит раздувать его пламя и подливать масла в огонь. Давайте покончим с этим и вернемся к своим делам", — заявил Макгрегор.Ранее председатель КНР посетил Францию, где провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, а также трехстороннюю встречу с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На встрече Си Цзиньпин указал, что Китаю, Франции и ЕС необходимо совместно противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. По его словам, Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Москвой, и Киевом.

https://ria.ru/20240508/kitay-1944676462.html

китай

украина

европа

сша

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в мире, китай, украина, европа, сша, си цзиньпин, владимир путин, нато