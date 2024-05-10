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Первый министр Шотландии сделал заявление о независимости - РИА Новости, 10.05.2024
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15:21 10.05.2024
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Первый министр Шотландии сделал заявление о независимости
Первый министр Шотландии сделал заявление о независимости - РИА Новости, 10.05.2024
Первый министр Шотландии сделал заявление о независимости
Новый первый министр Шотландии Джон Суини считает, что регион может добиться независимости и выйти из состава Великобритании в течение пяти лет. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:21
2024-05-10T15:21
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Новый первый министр Шотландии Джон Суини считает, что регион может добиться независимости и выйти из состава Великобритании в течение пяти лет. Во вторник Суини был избран первым министром Шотландии по итогам голосования в местном парламенте. За день до этого он возглавил правящую в регионе Шотландскую национальную партию (ШНП), выступающую за независимость от Британии. "Я думаю, что независимости можно достичь в эти сроки, потому что аргументы в её пользу убедительны", - заявил Суини телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о возможности отделения Шотландии от Соединённого Королевства в течение пяти лет. По словам политика, две крупнейшие проблемы Шотландии - кризис роста стоимости жизни и негативное влияние Brexit – стали результатом "плохих решений", принятых британским правительством. Они наносят региону "тяжёлый экономический и социальный ущерб", и независимость от Великобритании станет "ответом" для решения этих проблем, добавил Суини. При этом в четверг сообщалось, что новый первый министр Шотландии упразднил должность министра по вопросам независимости. Ранее премьер Великобритании Риши Сунак исключил возможность проведения в ближайшем будущем голосования об отделении Шотландии и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовали 55%, за – 45%.
https://ria.ru/20240430/propast-1943104659.html
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в мире, шотландия, великобритания
В мире, Шотландия, Великобритания
Первый министр Шотландии сделал заявление о независимости

Первый министр Суини: Шотландия может добиться независимости в течение пяти лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Новый первый министр Шотландии Джон Суини считает, что регион может добиться независимости и выйти из состава Великобритании в течение пяти лет.
Во вторник Суини был избран первым министром Шотландии по итогам голосования в местном парламенте. За день до этого он возглавил правящую в регионе Шотландскую национальную партию (ШНП), выступающую за независимость от Британии.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Я думаю, что независимости можно достичь в эти сроки, потому что аргументы в её пользу убедительны", - заявил Суини телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о возможности отделения Шотландии от Соединённого Королевства в течение пяти лет.
По словам политика, две крупнейшие проблемы Шотландии - кризис роста стоимости жизни и негативное влияние Brexit – стали результатом "плохих решений", принятых британским правительством. Они наносят региону "тяжёлый экономический и социальный ущерб", и независимость от Великобритании станет "ответом" для решения этих проблем, добавил Суини.
При этом в четверг сообщалось, что новый первый министр Шотландии упразднил должность министра по вопросам независимости.
Ранее премьер Великобритании Риши Сунак исключил возможность проведения в ближайшем будущем голосования об отделении Шотландии и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовали 55%, за – 45%.
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