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Правительство поможет регионам в реализации демографических инициатив - РИА Новости, 10.05.2024
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14:41 10.05.2024 (обновлено: 14:45 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/rozhdaemost-1945105803.html
Правительство поможет регионам в реализации демографических инициатив
Правительство поможет регионам в реализации демографических инициатив - РИА Новости, 10.05.2024
Правительство поможет регионам в реализации демографических инициатив
Кабмин будет помогать субъектам РФ в реализации региональных инициатив по повышению рождаемости, выделяя дополнительные средства проблемным регионам, заявил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:41
2024-05-10T14:45
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кабмин будет помогать субъектам РФ в реализации региональных инициатив по повышению рождаемости, выделяя дополнительные средства проблемным регионам, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера."Темами, касающимися поддержки семьи и детей, активно занимаются и российские субъекты. Они разработали собственные инициативы – в дополнение к общероссийским. Направленные на повышение рождаемости. По поручению главы государства будем помогать с их выполнением. Предоставляя дополнительные средства тем регионам, где наиболее сложная демографическая ситуация", - отметил Мишустин на заседании в Госдуме.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Правительство поможет регионам в реализации демографических инициатив

Мишустин: правительство поддержит инициативы регионов по повышению рождаемости

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кабмин будет помогать субъектам РФ в реализации региональных инициатив по повышению рождаемости, выделяя дополнительные средства проблемным регионам, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.
"Темами, касающимися поддержки семьи и детей, активно занимаются и российские субъекты. Они разработали собственные инициативы – в дополнение к общероссийским. Направленные на повышение рождаемости. По поручению главы государства будем помогать с их выполнением. Предоставляя дополнительные средства тем регионам, где наиболее сложная демографическая ситуация", - отметил Мишустин на заседании в Госдуме.
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