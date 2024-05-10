https://ria.ru/20240510/rozhdaemost-1945105803.html

Правительство поможет регионам в реализации демографических инициатив

Правительство поможет регионам в реализации демографических инициатив - РИА Новости, 10.05.2024

Правительство поможет регионам в реализации демографических инициатив

Кабмин будет помогать субъектам РФ в реализации региональных инициатив по повышению рождаемости, выделяя дополнительные средства проблемным регионам, заявил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:41

2024-05-10T14:41

2024-05-10T14:45

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кабмин будет помогать субъектам РФ в реализации региональных инициатив по повышению рождаемости, выделяя дополнительные средства проблемным регионам, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера."Темами, касающимися поддержки семьи и детей, активно занимаются и российские субъекты. Они разработали собственные инициативы – в дополнение к общероссийским. Направленные на повышение рождаемости. По поручению главы государства будем помогать с их выполнением. Предоставляя дополнительные средства тем регионам, где наиболее сложная демографическая ситуация", - отметил Мишустин на заседании в Госдуме.

https://ria.ru/20240313/naselenie-1932643058.html

россия

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россия, михаил мишустин, общество