https://ria.ru/20240510/regiony-1945108622.html

Путину представили список регионов для индивидуальных программ развития

Путину представили список регионов для индивидуальных программ развития - РИА Новости, 10.05.2024

Путину представили список регионов для индивидуальных программ развития

Правительство представило президенту РФ Владимиру Путину список новых субъектов для включения в индивидуальные программы для регионов с низким уровнем... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:55

2024-05-10T14:55

2024-05-10T14:55

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство представило президенту РФ Владимиру Путину список новых субъектов для включения в индивидуальные программы для регионов с низким уровнем социально-экономического развития, заявил кандидат на пост премьера РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "За четыре года большинство из десяти российских субъектов, где они реализуются, вышли на темпы выше средних по стране. В каждом из них созданы точки роста для стимулирования экономики. Показатели выполняются с опережением. Правительство продлевает этот механизм еще на шесть лет. Представили главе государства предложения по новому составу участников", - сказал Мишустин. Он пообещал в ходе бюджетного процесса совместно с депутатами детально обсудить предстоящие мероприятия в этой области. Мишустин напомнил и о планах правительства сформировать программу комплексного развития порядка двух тысяч населённых пунктов. "В том числе по поручению президента определим не менее двухсот крупных и малых городов, для каждого из которых будет разработан мастер-план", - сказал Мишустин. Он добавил, что последующая реализация потребует совместных усилий регионов и федерального центра, ведь только так можно добиться качественных изменений, чтобы их ощущали сами люди - переезжали в комфортные квартиры, обращались в современные поликлиники. Могли устроить ребенка в детский сад, открывшийся около дома. " Такие возможности есть пока, конечно, далеко не везде. Нужно эту ситуацию коренным образом исправлять", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, экономика