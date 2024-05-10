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В московском ТЦ на ребенка упал игровой автомат - РИА Новости, 10.05.2024
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18:07 10.05.2024
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В московском ТЦ на ребенка упал игровой автомат
В московском ТЦ на ребенка упал игровой автомат - РИА Новости, 10.05.2024
В московском ТЦ на ребенка упал игровой автомат
Малолетний мальчик доставлен в больницу после падения на него игрового автомата в ТЦ на юге Москвы, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:07
2024-05-10T18:07
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Малолетний мальчик доставлен в больницу после падения на него игрового автомата в ТЦ на юге Москвы, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В торговом центре на улице Кировоградская на ребенка упал игровой аппарат. Мальчик 2022 года рождения доставлен в одну из детских городских больниц для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В московском ТЦ на ребенка упал игровой автомат

В ТЦ на юге Москвы на ребенка упал игровой автомат, мальчик доставлен в больницу

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramИгровой автомат упал на малолетнего мальчика в московском ТЦ
Игровой автомат упал на малолетнего мальчика в московском ТЦ
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Игровой автомат упал на малолетнего мальчика в московском ТЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Малолетний мальчик доставлен в больницу после падения на него игрового автомата в ТЦ на юге Москвы, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"В торговом центре на улице Кировоградская на ребенка упал игровой аппарат. Мальчик 2022 года рождения доставлен в одну из детских городских больниц для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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