https://ria.ru/20240510/rebenok-1945150313.html

В московском ТЦ на ребенка упал игровой автомат

В московском ТЦ на ребенка упал игровой автомат - РИА Новости, 10.05.2024

В московском ТЦ на ребенка упал игровой автомат

Малолетний мальчик доставлен в больницу после падения на него игрового автомата в ТЦ на юге Москвы, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:07

2024-05-10T18:07

2024-05-10T18:07

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Малолетний мальчик доставлен в больницу после падения на него игрового автомата в ТЦ на юге Москвы, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В торговом центре на улице Кировоградская на ребенка упал игровой аппарат. Мальчик 2022 года рождения доставлен в одну из детских городских больниц для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240508/staya-1944578551.html

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происшествия, москва, россия