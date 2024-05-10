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В Курской области средства РЭБ перехватили беспилотник
В Курской области средства РЭБ перехватили беспилотник - РИА Новости, 10.05.2024
В Курской области средства РЭБ перехватили беспилотник
Средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский БПЛА, который взорвался на земле, в Кореневском районе Курской области, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T07:20
2024-05-10T07:20
2024-05-10T07:24
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роман старовойт
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский БПЛА, который взорвался на земле, в Кореневском районе Курской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Ночью в Кореневском районе средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников", - говорится в сообщении.Также губернатор призвал жителей не трогать обломки и быть бдительными.
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Роман Старовойт
В Курской области средства РЭБ перехватили беспилотник
Старовойт: в Кореневском районе Курской области силы РЭБ перехватили БПЛА ВСУ