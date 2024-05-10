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В России актуализируют стратегию пространственного развития
В России актуализируют стратегию пространственного развития - РИА Новости, 10.05.2024
В России актуализируют стратегию пространственного развития
Необходимо актуализировать стратегию пространственного развития РФ, кабмин сделает это в 2024 году, заявил кандидат на должность председателя правительства... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:21
2024-05-10T15:21
2024-05-10T15:21
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Необходимо актуализировать стратегию пространственного развития РФ, кабмин сделает это в 2024 году, заявил кандидат на должность председателя правительства России Михаил Мишустин. "Без сомнения, необходимо актуализировать стратегию пространственного развития, мы в этом году обязательно это сделаем и утвердим новую на основании национальной системы пространственных данных", - сказал он, выступая в Госдуме.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
В России актуализируют стратегию пространственного развития
Мишустин: правительство обновит стратегию пространственного развития РФ в 2024 г