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В России актуализируют стратегию пространственного развития - РИА Новости, 10.05.2024
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15:21 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/razvitie-1945117778.html
В России актуализируют стратегию пространственного развития
В России актуализируют стратегию пространственного развития - РИА Новости, 10.05.2024
В России актуализируют стратегию пространственного развития
Необходимо актуализировать стратегию пространственного развития РФ, кабмин сделает это в 2024 году, заявил кандидат на должность председателя правительства... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:21
2024-05-10T15:21
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Необходимо актуализировать стратегию пространственного развития РФ, кабмин сделает это в 2024 году, заявил кандидат на должность председателя правительства России Михаил Мишустин. "Без сомнения, необходимо актуализировать стратегию пространственного развития, мы в этом году обязательно это сделаем и утвердим новую на основании национальной системы пространственных данных", - сказал он, выступая в Госдуме.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
В России актуализируют стратегию пространственного развития

Мишустин: правительство обновит стратегию пространственного развития РФ в 2024 г

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Необходимо актуализировать стратегию пространственного развития РФ, кабмин сделает это в 2024 году, заявил кандидат на должность председателя правительства России Михаил Мишустин.
"Без сомнения, необходимо актуализировать стратегию пространственного развития, мы в этом году обязательно это сделаем и утвердим новую на основании национальной системы пространственных данных", - сказал он, выступая в Госдуме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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7 мая, 08:00
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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