https://ria.ru/20240510/razvitie-1945117778.html

В России актуализируют стратегию пространственного развития

В России актуализируют стратегию пространственного развития - РИА Новости, 10.05.2024

В России актуализируют стратегию пространственного развития

Необходимо актуализировать стратегию пространственного развития РФ, кабмин сделает это в 2024 году, заявил кандидат на должность председателя правительства... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:21

2024-05-10T15:21

2024-05-10T15:21

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945103595_0:0:2772:1559_1920x0_80_0_0_9f75a7d9c4a8a054faa58ae645289708.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Необходимо актуализировать стратегию пространственного развития РФ, кабмин сделает это в 2024 году, заявил кандидат на должность председателя правительства России Михаил Мишустин. "Без сомнения, необходимо актуализировать стратегию пространственного развития, мы в этом году обязательно это сделаем и утвердим новую на основании национальной системы пространственных данных", - сказал он, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика