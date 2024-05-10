Израильская армия обстреляла дом сотрудника ВОЗ в Рафахе, погиб ребенок
Гебрейесус: ЦАХАЛ обстрелял дом сотрудника ВОЗ, убита его семилетняя племянница
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
ЖЕНЕВА, 10 мая - РИА Новости. Израильская армия в среду обстреляла дом сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рафахе, его семилетняя племянница была убита, сообщил в пятницу глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в социальной сети X.
"Два дня назад в результате авиаудара по дому сотрудника ВОЗ неподалеку от города Рафаха пострадал сотрудник организации. Он был ранен вместе со своей супругой и одним ребенком. Погибла его семилетняя племянница", - написал глава ВОЗ.
По словам Тедроса, эта трагедия в очередной раз продемонстрировала, насколько небезопасно в Рафахе и по всей Газе.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов.
Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование палестинского движения ХАМАС, чтобы Израиль дал гарантии полного прекращения войны в секторе Газа и вывода войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.