https://ria.ru/20240510/rafakh-1945140937.html

Израильская армия обстреляла дом сотрудника ВОЗ в Рафахе, погиб ребенок

Израильская армия обстреляла дом сотрудника ВОЗ в Рафахе, погиб ребенок - РИА Новости, 10.05.2024

Израильская армия обстреляла дом сотрудника ВОЗ в Рафахе, погиб ребенок

Израильская армия в среду обстреляла дом сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рафахе, его семилетняя племянница была убита, сообщил в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:14

2024-05-10T17:14

2024-05-10T17:14

в мире

рафах (провинция)

израиль

тедрос адханом гебрейесус

воз

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 10 мая - РИА Новости. Израильская армия в среду обстреляла дом сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рафахе, его семилетняя племянница была убита, сообщил в пятницу глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в социальной сети X. "Два дня назад в результате авиаудара по дому сотрудника ВОЗ неподалеку от города Рафаха пострадал сотрудник организации. Он был ранен вместе со своей супругой и одним ребенком. Погибла его семилетняя племянница", - написал глава ВОЗ. По словам Тедроса, эта трагедия в очередной раз продемонстрировала, насколько небезопасно в Рафахе и по всей Газе. В апреле спецдокладчик ООН по вопросу о праве на здоровье Тлаленг Мофокенг заявила, что по меньшей мере 350 медицинских работников были убиты и 520 ранены в Газе с 7 октября. По ее словам, Израиль разрушил систему здравоохранения анклава. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование палестинского движения ХАМАС, чтобы Израиль дал гарантии полного прекращения войны в секторе Газа и вывода войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.

https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

рафах (провинция)

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рафах (провинция), израиль, тедрос адханом гебрейесус, воз, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году