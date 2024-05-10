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Израильская армия обстреляла дом сотрудника ВОЗ в Рафахе, погиб ребенок - РИА Новости, 10.05.2024
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17:14 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/rafakh-1945140937.html
Израильская армия обстреляла дом сотрудника ВОЗ в Рафахе, погиб ребенок
Израильская армия обстреляла дом сотрудника ВОЗ в Рафахе, погиб ребенок - РИА Новости, 10.05.2024
Израильская армия обстреляла дом сотрудника ВОЗ в Рафахе, погиб ребенок
Израильская армия в среду обстреляла дом сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рафахе, его семилетняя племянница была убита, сообщил в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:14
2024-05-10T17:14
в мире
рафах (провинция)
израиль
тедрос адханом гебрейесус
воз
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 10 мая - РИА Новости. Израильская армия в среду обстреляла дом сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рафахе, его семилетняя племянница была убита, сообщил в пятницу глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в социальной сети X. "Два дня назад в результате авиаудара по дому сотрудника ВОЗ неподалеку от города Рафаха пострадал сотрудник организации. Он был ранен вместе со своей супругой и одним ребенком. Погибла его семилетняя племянница", - написал глава ВОЗ. По словам Тедроса, эта трагедия в очередной раз продемонстрировала, насколько небезопасно в Рафахе и по всей Газе. В апреле спецдокладчик ООН по вопросу о праве на здоровье Тлаленг Мофокенг заявила, что по меньшей мере 350 медицинских работников были убиты и 520 ранены в Газе с 7 октября. По ее словам, Израиль разрушил систему здравоохранения анклава. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование палестинского движения ХАМАС, чтобы Израиль дал гарантии полного прекращения войны в секторе Газа и вывода войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, тедрос адханом гебрейесус, воз, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская армия обстреляла дом сотрудника ВОЗ в Рафахе, погиб ребенок

Гебрейесус: ЦАХАЛ обстрелял дом сотрудника ВОЗ, убита его семилетняя племянница

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
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ЖЕНЕВА, 10 мая - РИА Новости. Израильская армия в среду обстреляла дом сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рафахе, его семилетняя племянница была убита, сообщил в пятницу глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в социальной сети X.
"Два дня назад в результате авиаудара по дому сотрудника ВОЗ неподалеку от города Рафаха пострадал сотрудник организации. Он был ранен вместе со своей супругой и одним ребенком. Погибла его семилетняя племянница", - написал глава ВОЗ.
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По словам Тедроса, эта трагедия в очередной раз продемонстрировала, насколько небезопасно в Рафахе и по всей Газе.
В апреле спецдокладчик ООН по вопросу о праве на здоровье Тлаленг Мофокенг заявила, что по меньшей мере 350 медицинских работников были убиты и 520 ранены в Газе с 7 октября. По ее словам, Израиль разрушил систему здравоохранения анклава.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов.
Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование палестинского движения ХАМАС, чтобы Израиль дал гарантии полного прекращения войны в секторе Газа и вывода войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
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В миреРафах (провинция)ИзраильТедрос Адханом ГебрейесусВОЗХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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