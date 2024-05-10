https://ria.ru/20240510/pvo-1945070750.html

ПВО сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

ПВО сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - РИА Новости, 10.05.2024

ПВО сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:43

2024-05-10T10:43

2024-05-10T10:58

белгородская область

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Десятого мая около 9.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха". Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины