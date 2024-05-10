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ПВО сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
ПВО сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - РИА Новости, 10.05.2024
ПВО сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:43
2024-05-10T10:43
2024-05-10T10:58
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Десятого мая около 9.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха". Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью
МО РФ: ПВО около 9:30 сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью