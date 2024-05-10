https://ria.ru/20240510/pvo-1945051929.html

Силы ПВО ночью уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя областями

Силы ПВО ночью уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя областями - РИА Новости, 10.05.2024

Силы ПВО ночью уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя областями

Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T07:27

2024-05-10T07:27

2024-05-10T07:45

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

белгородская область

брянская область

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА из которых: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240510/reb-1945051595.html

россия

белгородская область

брянская область

московская область (подмосковье)

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, белгородская область, брянская область, московская область (подмосковье)