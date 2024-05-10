https://ria.ru/20240510/pvo-1945051929.html
Силы ПВО ночью уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя областями
Силы ПВО ночью уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя областями - РИА Новости, 10.05.2024
Силы ПВО ночью уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя областями
Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T07:27
2024-05-10T07:27
2024-05-10T07:45
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
белгородская область
брянская область
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА из которых: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240510/reb-1945051595.html
россия
белгородская область
брянская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, белгородская область, брянская область, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Белгородская область, Брянская область, Московская область (Подмосковье)
Силы ПВО ночью уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя областями
МО: силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА ВСУ над территориями трех областей