https://ria.ru/20240510/pvo-1945048939.html

Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью

Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью - РИА Новости, 10.05.2024

Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью

Зенитчики группировки войск прикрытия государственной границы ежедневно уничтожают цели на подлете к населенным пунктам в Белгородской области, рассказал РИА... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T06:33

2024-05-10T06:33

2024-05-10T07:40

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 мая - РИА Новости. Зенитчики группировки войск прикрытия государственной границы ежедневно уничтожают цели на подлете к населенным пунктам в Белгородской области, рассказал РИА Новости командир зенитной батареи с позывным "Маэстро". Зенитные ракетные батареи и дивизионы постоянно защищают жителей и инфраструктуру Белгородской области от атак ВСУ, за работой зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" наблюдал корреспондент РИА Новости. "Сейчас готовимся к ночному выезду, самое наше напряженное время. Где нужно усилить свою бдительность на мониторы, обратить весь свой взор, 100% на воздушное пространство", - сказал "Маэстро". Собеседник агентства отметил, что зенитчики особое внимание обращают на цели, которые могут нанести серьезный ущерб, например, "Точка-У". "Мы ее сбиваем, не даем ей выполнить свою задачу", - добавил он. "Маэстро" рассказал, что уничтожаются также ракеты иностранных орудий. Например, недавно бойцы уничтожили ракеты чешской реактивной системы залпового огня "Вампир" на подлете к Белгородской области.

https://ria.ru/20240510/ofitsery-1945042968.html

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безопасность, белгородская область, вооруженные силы рф, россия