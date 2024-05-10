Рейтинг@Mail.ru
Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 10.05.2024 (обновлено: 07:40 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/pvo-1945048939.html
Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью
Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью - РИА Новости, 10.05.2024
Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью
Зенитчики группировки войск прикрытия государственной границы ежедневно уничтожают цели на подлете к населенным пунктам в Белгородской области, рассказал РИА... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T06:33
2024-05-10T07:40
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911921057_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55790144772de31ee40076f77a2f8fd5.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 мая - РИА Новости. Зенитчики группировки войск прикрытия государственной границы ежедневно уничтожают цели на подлете к населенным пунктам в Белгородской области, рассказал РИА Новости командир зенитной батареи с позывным "Маэстро". Зенитные ракетные батареи и дивизионы постоянно защищают жителей и инфраструктуру Белгородской области от атак ВСУ, за работой зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" наблюдал корреспондент РИА Новости. "Сейчас готовимся к ночному выезду, самое наше напряженное время. Где нужно усилить свою бдительность на мониторы, обратить весь свой взор, 100% на воздушное пространство", - сказал "Маэстро". Собеседник агентства отметил, что зенитчики особое внимание обращают на цели, которые могут нанести серьезный ущерб, например, "Точка-У". "Мы ее сбиваем, не даем ей выполнить свою задачу", - добавил он. "Маэстро" рассказал, что уничтожаются также ракеты иностранных орудий. Например, недавно бойцы уничтожили ракеты чешской реактивной системы залпового огня "Вампир" на подлете к Белгородской области.
https://ria.ru/20240510/ofitsery-1945042968.html
https://ria.ru/20240510/ochertino-1945046670.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911921057_160:0:1144:738_1920x0_80_0_0_7d53a87be9010def91b34b822538d12f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белгородская область, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью

Командир батареи: зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" вооруженных сил РФ на боевой позиции
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2 вооруженных сил РФ на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" вооруженных сил РФ на боевой позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 мая - РИА Новости. Зенитчики группировки войск прикрытия государственной границы ежедневно уничтожают цели на подлете к населенным пунктам в Белгородской области, рассказал РИА Новости командир зенитной батареи с позывным "Маэстро".
Зенитные ракетные батареи и дивизионы постоянно защищают жителей и инфраструктуру Белгородской области от атак ВСУ, за работой зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" наблюдал корреспондент РИА Новости.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Пришлось обмануть Киев. На Украине раскрыли, чего испугались офицеры ВСУ
Вчера, 03:20
"Сейчас готовимся к ночному выезду, самое наше напряженное время. Где нужно усилить свою бдительность на мониторы, обратить весь свой взор, 100% на воздушное пространство", - сказал "Маэстро".
Собеседник агентства отметил, что зенитчики особое внимание обращают на цели, которые могут нанести серьезный ущерб, например, "Точка-У".
"Мы ее сбиваем, не даем ей выполнить свою задачу", - добавил он.
"Маэстро" рассказал, что уничтожаются также ракеты иностранных орудий. Например, недавно бойцы уничтожили ракеты чешской реактивной системы залпового огня "Вампир" на подлете к Белгородской области.
Кадры освобождения населенного пункта Очеретино в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Минобороны показало кадры освобождения Очеретино в ДНР
Вчера, 05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала