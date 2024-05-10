https://ria.ru/20240510/pvo-1945048939.html
Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью
Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью - РИА Новости, 10.05.2024
Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью
Зенитчики группировки войск прикрытия государственной границы ежедневно уничтожают цели на подлете к населенным пунктам в Белгородской области, рассказал РИА... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T06:33
2024-05-10T06:33
2024-05-10T07:40
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 мая - РИА Новости. Зенитчики группировки войск прикрытия государственной границы ежедневно уничтожают цели на подлете к населенным пунктам в Белгородской области, рассказал РИА Новости командир зенитной батареи с позывным "Маэстро". Зенитные ракетные батареи и дивизионы постоянно защищают жителей и инфраструктуру Белгородской области от атак ВСУ, за работой зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" наблюдал корреспондент РИА Новости. "Сейчас готовимся к ночному выезду, самое наше напряженное время. Где нужно усилить свою бдительность на мониторы, обратить весь свой взор, 100% на воздушное пространство", - сказал "Маэстро". Собеседник агентства отметил, что зенитчики особое внимание обращают на цели, которые могут нанести серьезный ущерб, например, "Точка-У". "Мы ее сбиваем, не даем ей выполнить свою задачу", - добавил он. "Маэстро" рассказал, что уничтожаются также ракеты иностранных орудий. Например, недавно бойцы уничтожили ракеты чешской реактивной системы залпового огня "Вампир" на подлете к Белгородской области.
https://ria.ru/20240510/ofitsery-1945042968.html
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безопасность, белгородская область, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью
Командир батареи: зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 мая - РИА Новости. Зенитчики группировки войск прикрытия государственной границы ежедневно уничтожают цели на подлете к населенным пунктам в Белгородской области, рассказал РИА Новости командир зенитной батареи с позывным "Маэстро".
Зенитные ракетные батареи и дивизионы постоянно защищают жителей и инфраструктуру Белгородской области от атак ВСУ, за работой зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" наблюдал корреспондент РИА Новости.
"Сейчас готовимся к ночному выезду, самое наше напряженное время. Где нужно усилить свою бдительность на мониторы, обратить весь свой взор, 100% на воздушное пространство", - сказал "Маэстро".
Собеседник агентства отметил, что зенитчики особое внимание обращают на цели, которые могут нанести серьезный ущерб, например, "Точка-У".
"Мы ее сбиваем, не даем ей выполнить свою задачу", - добавил он.
"Маэстро" рассказал, что уничтожаются также ракеты иностранных орудий. Например, недавно бойцы уничтожили ракеты чешской реактивной системы залпового огня "Вампир" на подлете к Белгородской области
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