https://ria.ru/20240510/puteshestviya-1944519927.html

Эксперты выяснили, как лечатся заболевшие во время отдыха туристы

Эксперты выяснили, как лечатся заболевшие во время отдыха туристы - РИА Новости, 10.05.2024

Эксперты выяснили, как лечатся заболевшие во время отдыха туристы

Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, как справляются с заболеваниями во время путешествий, сообщают Ostrovok.ru и "Сбер Еаптека". РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T05:11

2024-05-10T05:11

2024-05-10T05:11

туризм

туризм

новости - туризм

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92397/38/923973840_0:354:5743:3584_1920x0_80_0_0_5ed9f533215e9fb21427b82c881bd74c.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, как справляются с заболеваниями во время путешествий, сообщают Ostrovok.ru и "Сбер Еаптека".Специалисты двух компаний провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что две трети туристов сталкивались в поездках с кишечными инфекциями и отравлениями. Большинство респондентов сказали, что рассчитывают только на собственную аптечку (они могли выбрать несколько вариантов ответов).Так, 83 процента опрошенных отметили, что доверяют лишь привычным для себя медикаментам: туристы берут на отдых лекарства из дома и используют их при необходимости.Намного меньше участников (28 процентов) сказали, что покупали препараты в местной аптеке, опираясь на рекомендации фармацевтов.Каждый десятый обращался за профессиональной медицинской помощью – ехал в больницу или вызывал доктора в гостиницу.Интересно, что семь процентов туристов вовсе игнорируют симптомы заболевания, не ограничивают себя в активностях и продолжают отдых в обычном формате.Три процента опрошенных сообщили, что, заболев, предпочитают оставаться в гостиничном номере, пока не исчезнут признаки недомогания, но при этом не используют медикаменты для поддержки организма.Лишь менее одного процента путешественников сказали, что готовы на крайние меры – прервать отдых и вернуться на лечение домой.

https://ria.ru/20240510/puteshestviya-1942608907.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, здоровье