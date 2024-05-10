https://ria.ru/20240510/puteshestviya-1944519927.html
Эксперты выяснили, как лечатся заболевшие во время отдыха туристы
Эксперты выяснили, как лечатся заболевшие во время отдыха туристы - РИА Новости, 10.05.2024
Эксперты выяснили, как лечатся заболевшие во время отдыха туристы
Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, как справляются с заболеваниями во время путешествий, сообщают Ostrovok.ru и "Сбер Еаптека". РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T05:11
2024-05-10T05:11
2024-05-10T05:11
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, как справляются с заболеваниями во время путешествий, сообщают Ostrovok.ru и "Сбер Еаптека".Специалисты двух компаний провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что две трети туристов сталкивались в поездках с кишечными инфекциями и отравлениями. Большинство респондентов сказали, что рассчитывают только на собственную аптечку (они могли выбрать несколько вариантов ответов).Так, 83 процента опрошенных отметили, что доверяют лишь привычным для себя медикаментам: туристы берут на отдых лекарства из дома и используют их при необходимости.Намного меньше участников (28 процентов) сказали, что покупали препараты в местной аптеке, опираясь на рекомендации фармацевтов.Каждый десятый обращался за профессиональной медицинской помощью – ехал в больницу или вызывал доктора в гостиницу.Интересно, что семь процентов туристов вовсе игнорируют симптомы заболевания, не ограничивают себя в активностях и продолжают отдых в обычном формате.Три процента опрошенных сообщили, что, заболев, предпочитают оставаться в гостиничном номере, пока не исчезнут признаки недомогания, но при этом не используют медикаменты для поддержки организма.Лишь менее одного процента путешественников сказали, что готовы на крайние меры – прервать отдых и вернуться на лечение домой.
https://ria.ru/20240510/puteshestviya-1942608907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, здоровье
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Здоровье
Эксперты выяснили, как лечатся заболевшие во время отдыха туристы
Эксперты: большинство заболевших на отдыхе туристов занимаются самолечением
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, как справляются с заболеваниями во время путешествий, сообщают Ostrovok.ru и "Сбер Еаптека".
Специалисты двух компаний провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что две трети туристов сталкивались в поездках с кишечными инфекциями и отравлениями. Большинство респондентов сказали, что рассчитывают только на собственную аптечку (они могли выбрать несколько вариантов ответов).
Так, 83 процента опрошенных отметили, что доверяют лишь привычным для себя медикаментам: туристы берут на отдых лекарства из дома и используют их при необходимости.
Намного меньше участников (28 процентов) сказали, что покупали препараты в местной аптеке, опираясь на рекомендации фармацевтов.
Каждый десятый обращался за профессиональной медицинской помощью – ехал в больницу или вызывал доктора в гостиницу.
Интересно, что семь процентов туристов вовсе игнорируют симптомы заболевания, не ограничивают себя в активностях и продолжают отдых в обычном формате.
Три процента опрошенных сообщили, что, заболев, предпочитают оставаться в гостиничном номере, пока не исчезнут признаки недомогания, но при этом не используют медикаменты для поддержки организма.
Лишь менее одного процента путешественников сказали, что готовы на крайние меры – прервать отдых и вернуться на лечение домой.