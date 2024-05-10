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В ГД рассказали, сколько времени займет рассмотрение кандидатуры премьера
В ГД рассказали, сколько времени займет рассмотрение кандидатуры премьера - РИА Новости, 10.05.2024
В ГД рассказали, сколько времени займет рассмотрение кандидатуры премьера
Общая продолжительность рассмотрения вопроса об утверждении Государственной Думой кандидата на пост премьера РФ Михаила Мишустина составит около трёх часов,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:38
2024-05-10T09:38
2024-05-10T09:38
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Общая продолжительность рассмотрения вопроса об утверждении Государственной Думой кандидата на пост премьера РФ Михаила Мишустина составит около трёх часов, следует из проекта процедуры утверждения кандидата, который одобрил комитет ГД по контролю. "Общая продолжительность рассмотрения вопроса составит ориентировочно 3 часа", - сказано в проекте процедуры рассмотрения кандидатуры премьера.
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
В ГД рассказали, сколько времени займет рассмотрение кандидатуры премьера
Рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьера займет около трех часов