https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945139073.html

Нечаев заявил о нерешенных вопросах во время работы правительства Мишустина

Нечаев заявил о нерешенных вопросах во время работы правительства Мишустина - РИА Новости, 10.05.2024

Нечаев заявил о нерешенных вопросах во время работы правительства Мишустина

Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что правительство работало с положительными результатами в эпоху ковида и СВО, но есть нерешенные вопросы. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:44

2024-05-10T16:44

2024-05-10T17:04

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

михаил мишустин

госдума рф

правительство рф

политика

экономика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что правительство работало с положительными результатами в эпоху ковида и СВО, но есть нерешенные вопросы. "Мы видим положительные результаты работы правительства в это сложное время: в эпоху коронавируса, в эпоху СВО… При этом, конечно, есть много нерешенных вопросов, которые и сегодня звучали, и звучали в другие дни и здесь, и самое главное – о них говорят наши сограждане, говорят наши избиратели", - сказал Нечаев на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Он отметил, что правительство находит деньги на реализацию проектов, но качество управления важнее денег. "Мы часто смотрим на наши национальные цели через ресурсы, через деньги. Конечно, без денег ничего не сделаешь… У нас, конечно, правительство находит деньги, президент находит деньги, эти деньги огромные на следующие шесть лет. Но часто качество управления может быть даже важнее, чем деньги", - сказал Нечаев.

https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945125954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, политика, экономика