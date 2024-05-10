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Нечаев заявил о нерешенных вопросах во время работы правительства Мишустина - РИА Новости, 10.05.2024
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16:44 10.05.2024 (обновлено: 17:04 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945139073.html
Нечаев заявил о нерешенных вопросах во время работы правительства Мишустина
Нечаев заявил о нерешенных вопросах во время работы правительства Мишустина - РИА Новости, 10.05.2024
Нечаев заявил о нерешенных вопросах во время работы правительства Мишустина
Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что правительство работало с положительными результатами в эпоху ковида и СВО, но есть нерешенные вопросы. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:44
2024-05-10T17:04
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
политика
экономика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что правительство работало с положительными результатами в эпоху ковида и СВО, но есть нерешенные вопросы. "Мы видим положительные результаты работы правительства в это сложное время: в эпоху коронавируса, в эпоху СВО… При этом, конечно, есть много нерешенных вопросов, которые и сегодня звучали, и звучали в другие дни и здесь, и самое главное – о них говорят наши сограждане, говорят наши избиратели", - сказал Нечаев на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Он отметил, что правительство находит деньги на реализацию проектов, но качество управления важнее денег. "Мы часто смотрим на наши национальные цели через ресурсы, через деньги. Конечно, без денег ничего не сделаешь… У нас, конечно, правительство находит деньги, президент находит деньги, эти деньги огромные на следующие шесть лет. Но часто качество управления может быть даже важнее, чем деньги", - сказал Нечаев.
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алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, политика, экономика
Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Михаил Мишустин, Госдума РФ, Правительство РФ, Политика, Экономика
Нечаев заявил о нерешенных вопросах во время работы правительства Мишустина

Нечаев: у избирателей остались нерешенные вопросы к правительству

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами думской фракции "Новые люди"
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами думской фракции Новые люди - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами думской фракции "Новые люди"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что правительство работало с положительными результатами в эпоху ковида и СВО, но есть нерешенные вопросы.
"Мы видим положительные результаты работы правительства в это сложное время: в эпоху коронавируса, в эпоху СВО… При этом, конечно, есть много нерешенных вопросов, которые и сегодня звучали, и звучали в другие дни и здесь, и самое главное – о них говорят наши сограждане, говорят наши избиратели", - сказал Нечаев на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на должность председателя правительства.
Он отметил, что правительство находит деньги на реализацию проектов, но качество управления важнее денег.
"Мы часто смотрим на наши национальные цели через ресурсы, через деньги. Конечно, без денег ничего не сделаешь… У нас, конечно, правительство находит деньги, президент находит деньги, эти деньги огромные на следующие шесть лет. Но часто качество управления может быть даже важнее, чем деньги", - сказал Нечаев.
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Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Михаил МишустинГосдума РФПравительство РФПолитикаЭкономика
 
 
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