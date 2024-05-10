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Утвержденный Госдумой премьер Мишустин рассказал о планах правительства - РИА Новости, 10.05.2024
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16:40 10.05.2024 (обновлено: 16:43 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945135289.html
Утвержденный Госдумой премьер Мишустин рассказал о планах правительства
Утвержденный Госдумой премьер Мишустин рассказал о планах правительства - РИА Новости, 10.05.2024
Утвержденный Госдумой премьер Мишустин рассказал о планах правительства
Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьер-министра утвердила Госдума, заявил, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:40
2024-05-10T16:43
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьер-министра утвердила Госдума, заявил, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента РФ, и новых целей развития страны. "Правительство приложит все усилия для реализации инициатив, которые прозвучали в послании президента, а также достижения новых, обновленных целей развития", - сказал Мишустин в ходе пленарного заседания Госдумы.
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Утвержденный Госдумой премьер Мишустин рассказал о планах правительства

Мишустин: правительство приложит все усилия для реализации инициатив президента

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьер-министра утвердила Госдума, заявил, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента РФ, и новых целей развития страны.
"Правительство приложит все усилия для реализации инициатив, которые прозвучали в послании президента, а также достижения новых, обновленных целей развития", - сказал Мишустин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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