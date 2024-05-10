https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945135289.html

Утвержденный Госдумой премьер Мишустин рассказал о планах правительства

Утвержденный Госдумой премьер Мишустин рассказал о планах правительства - РИА Новости, 10.05.2024

Утвержденный Госдумой премьер Мишустин рассказал о планах правительства

Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьер-министра утвердила Госдума, заявил, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:40

2024-05-10T16:40

2024-05-10T16:43

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьер-министра утвердила Госдума, заявил, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента РФ, и новых целей развития страны. "Правительство приложит все усилия для реализации инициатив, которые прозвучали в послании президента, а также достижения новых, обновленных целей развития", - сказал Мишустин в ходе пленарного заседания Госдумы.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф