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Миронов назвал Мишустина человеком, способным добиваться результата
Миронов назвал Мишустина человеком, способным добиваться результата - РИА Новости, 10.05.2024
Миронов назвал Мишустина человеком, способным добиваться результата
Лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что за последние годы все увидели, что кандидат в премьеры Михаил Мишустин - человек, способный добиваться результата, кабмин... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:12
2024-05-10T16:12
2024-05-10T16:12
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что за последние годы все увидели, что кандидат в премьеры Михаил Мишустин - человек, способный добиваться результата, кабмин под его руководством справился со своими задачами. В пятницу в Госдуме проходит пленарное заседание, в ходе которого обсуждается кандидатура премьер-министра РФ. "Президент обратил внимание, что Михаил Владимирович - человек, способный добиваться результата. И очень скоро мы это увидели, потому что, наверное, мы все думали, что это будет правительство развития, а оказалось, что это было правительство, которое решало очень кризисные вопросы: мы прошли пандемию, мы прошли беспрецедентные санкции и проходим. И, конечно, мы видим, что в целом правительство под руководством Михаила Владимировича Мишустина справилось", - сказал Миронов. Он добавил, что СРЗП благодарна Мишустину за тщательное рассмотрение их предложений. "Фракция благодарна Михаилу Владимировичу Мишустину за то, что он всегда скрупулезно, тщательно рассматривает все наши предложения. Он нас слышит, мы где-то дискутируем, не со всем он соглашается, но он всегда слушает, и у него всегда есть аргументы, и мы за это признательны", - сказал Миронов. Он добавил, что у СРЗП есть предложения по структуре кабмина. "Сразу хочу сказать, что наша фракция сегодня приняла решение: мы поддержим внесенную президентом кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина на пост председателя правительства, но, естественно, впереди мы ждём структуру правительства, мы ждём кандидатов на посты вице-премьеров, министров, и, конечно, у нас есть свои предложения ", - сказал Миронов.
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политика, россия, михаил мишустин, сергей миронов, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов назвал Мишустина человеком, способным добиваться результата
Миронов: правительство под руководством Мишустина справилось со своими задачами
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что за последние годы все увидели, что кандидат в премьеры Михаил Мишустин - человек, способный добиваться результата, кабмин под его руководством справился со своими задачами.
В пятницу в Госдуме
проходит пленарное заседание, в ходе которого обсуждается кандидатура премьер-министра РФ
.
"Президент обратил внимание, что Михаил Владимирович - человек, способный добиваться результата. И очень скоро мы это увидели, потому что, наверное, мы все думали, что это будет правительство развития, а оказалось, что это было правительство, которое решало очень кризисные вопросы: мы прошли пандемию, мы прошли беспрецедентные санкции и проходим. И, конечно, мы видим, что в целом правительство под руководством Михаила Владимировича Мишустина справилось", - сказал Миронов.
Он добавил, что СРЗП благодарна Мишустину за тщательное рассмотрение их предложений.
"Фракция благодарна Михаилу Владимировичу Мишустину за то, что он всегда скрупулезно, тщательно рассматривает все наши предложения. Он нас слышит, мы где-то дискутируем, не со всем он соглашается, но он всегда слушает, и у него всегда есть аргументы, и мы за это признательны", - сказал Миронов.
Он добавил, что у СРЗП есть предложения по структуре кабмина.
"Сразу хочу сказать, что наша фракция сегодня приняла решение: мы поддержим внесенную президентом кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина на пост председателя правительства, но, естественно, впереди мы ждём структуру правительства, мы ждём кандидатов на посты вице-премьеров, министров, и, конечно, у нас есть свои предложения ", - сказал Миронов.