https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945129450.html

Миронов назвал Мишустина человеком, способным добиваться результата

Миронов назвал Мишустина человеком, способным добиваться результата - РИА Новости, 10.05.2024

Миронов назвал Мишустина человеком, способным добиваться результата

Лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что за последние годы все увидели, что кандидат в премьеры Михаил Мишустин - человек, способный добиваться результата, кабмин... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:12

2024-05-10T16:12

2024-05-10T16:12

политика

россия

михаил мишустин

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945099328_0:123:3071:1850_1920x0_80_0_0_04ece0afbc517d75dde9c029d40eeded.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что за последние годы все увидели, что кандидат в премьеры Михаил Мишустин - человек, способный добиваться результата, кабмин под его руководством справился со своими задачами. В пятницу в Госдуме проходит пленарное заседание, в ходе которого обсуждается кандидатура премьер-министра РФ. "Президент обратил внимание, что Михаил Владимирович - человек, способный добиваться результата. И очень скоро мы это увидели, потому что, наверное, мы все думали, что это будет правительство развития, а оказалось, что это было правительство, которое решало очень кризисные вопросы: мы прошли пандемию, мы прошли беспрецедентные санкции и проходим. И, конечно, мы видим, что в целом правительство под руководством Михаила Владимировича Мишустина справилось", - сказал Миронов. Он добавил, что СРЗП благодарна Мишустину за тщательное рассмотрение их предложений. "Фракция благодарна Михаилу Владимировичу Мишустину за то, что он всегда скрупулезно, тщательно рассматривает все наши предложения. Он нас слышит, мы где-то дискутируем, не со всем он соглашается, но он всегда слушает, и у него всегда есть аргументы, и мы за это признательны", - сказал Миронов. Он добавил, что у СРЗП есть предложения по структуре кабмина. "Сразу хочу сказать, что наша фракция сегодня приняла решение: мы поддержим внесенную президентом кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина на пост председателя правительства, но, естественно, впереди мы ждём структуру правительства, мы ждём кандидатов на посты вице-премьеров, министров, и, конечно, у нас есть свои предложения ", - сказал Миронов.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

https://ria.ru/20240510/volodin-1945128468.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, михаил мишустин, сергей миронов, госдума рф