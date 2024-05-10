https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945119458.html
Володин напомнил о достижениях правительства под руководством Мишустина
Володин напомнил о достижениях правительства под руководством Мишустина - РИА Новости, 10.05.2024
Володин напомнил о достижениях правительства под руководством Мишустина
Кабмин во главе с Михаилом Мишустиным за 4 года добился увеличения бюджета в условиях вызовов, за это стоит поблагодарить премьера, заявил председатель... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:31
2024-05-10T15:31
2024-05-10T15:31
михаил мишустин
вячеслав володин
политика
правительство рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кабмин во главе с Михаилом Мишустиным за 4 года добился увеличения бюджета в условиях вызовов, за это стоит поблагодарить премьера, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. "Здесь, несомненно, сделано многое, и если вы сравните бюджет 2020 года - около 20 триллионов… а сейчас роспись 36 триллионов. Есть разница? А времени то сколько прошло! Всего 4 года. И вот за 4 года правительство во главе с Мишустиным под руководством нашего президента, президент этому внимание уделял постоянно, добились того, чтобы бюджетная роспись, бюджет по расходным полномочиям вырос с 21 триллиона до 36. Где вы это видели? В ситуации вызовов, санкций, угроз, пандемии, проведения СВО у нас с вами рост бюджета произошел", - сказал Володин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, вячеслав володин, политика, правительство рф
Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Политика, Правительство РФ
Володин напомнил о достижениях правительства под руководством Мишустина
Володин поблагодарил Мишустина за увеличение бюджета в условиях вызовов
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кабмин во главе с Михаилом Мишустиным за 4 года добился увеличения бюджета в условиях вызовов, за это стоит поблагодарить премьера, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Здесь, несомненно, сделано многое, и если вы сравните бюджет 2020 года - около 20 триллионов… а сейчас роспись 36 триллионов. Есть разница? А времени то сколько прошло! Всего 4 года. И вот за 4 года правительство во главе с Мишустиным под руководством нашего президента, президент этому внимание уделял постоянно, добились того, чтобы бюджетная роспись, бюджет по расходным полномочиям вырос с 21 триллиона до 36. Где вы это видели? В ситуации вызовов, санкций, угроз, пандемии, проведения СВО у нас с вами рост бюджета произошел", - сказал Володин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы.