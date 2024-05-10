https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945119458.html

Володин напомнил о достижениях правительства под руководством Мишустина

Володин напомнил о достижениях правительства под руководством Мишустина - РИА Новости, 10.05.2024

Володин напомнил о достижениях правительства под руководством Мишустина

Кабмин во главе с Михаилом Мишустиным за 4 года добился увеличения бюджета в условиях вызовов, за это стоит поблагодарить премьера, заявил председатель... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:31

2024-05-10T15:31

2024-05-10T15:31

михаил мишустин

вячеслав володин

политика

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945102210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78547f626e570a54173fceac724a2211.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кабмин во главе с Михаилом Мишустиным за 4 года добился увеличения бюджета в условиях вызовов, за это стоит поблагодарить премьера, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. "Здесь, несомненно, сделано многое, и если вы сравните бюджет 2020 года - около 20 триллионов… а сейчас роспись 36 триллионов. Есть разница? А времени то сколько прошло! Всего 4 года. И вот за 4 года правительство во главе с Мишустиным под руководством нашего президента, президент этому внимание уделял постоянно, добились того, чтобы бюджетная роспись, бюджет по расходным полномочиям вырос с 21 триллиона до 36. Где вы это видели? В ситуации вызовов, санкций, угроз, пандемии, проведения СВО у нас с вами рост бюджета произошел", - сказал Володин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы.

https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945105905.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

михаил мишустин, вячеслав володин, политика, правительство рф