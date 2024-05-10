https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945064269.html

В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров

В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров - РИА Новости, 10.05.2024

В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров

В ГД рассчитывают в ближайшее время получить предложения по кандидатурам на должности министров и вице-премьеров, сообщил в пятницу спикер палаты Вячеслав... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:50

2024-05-10T09:50

2024-05-10T09:50

политика

вячеслав володин

госдума рф

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_cf1c905a01ace60ea8f0febde9dc2dd0.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В ГД рассчитывают в ближайшее время получить предложения по кандидатурам на должности министров и вице-премьеров, сообщил в пятницу спикер палаты Вячеслав Володин. "После утверждения председателя правительства, мы надеемся, что уже в ближайшее время получим предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя правительства, министров", - сказал он журналистам. Володин добавил, что в воскресенье состоятся заседания комитетов, на протяжении всего дня будут рассматриваться кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, вячеслав володин, госдума рф, правительство рф