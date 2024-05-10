https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945064269.html
В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров
В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров - РИА Новости, 10.05.2024
В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров
В ГД рассчитывают в ближайшее время получить предложения по кандидатурам на должности министров и вице-премьеров, сообщил в пятницу спикер палаты Вячеслав... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:50
2024-05-10T09:50
2024-05-10T09:50
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В ГД рассчитывают в ближайшее время получить предложения по кандидатурам на должности министров и вице-премьеров, сообщил в пятницу спикер палаты Вячеслав Володин. "После утверждения председателя правительства, мы надеемся, что уже в ближайшее время получим предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя правительства, министров", - сказал он журналистам. Володин добавил, что в воскресенье состоятся заседания комитетов, на протяжении всего дня будут рассматриваться кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф, правительство рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Правительство РФ
В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров
Володин: ГД рассчитывает скоро получить предложения по кандидатурам министров
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В ГД рассчитывают в ближайшее время получить предложения по кандидатурам на должности министров и вице-премьеров, сообщил в пятницу спикер палаты Вячеслав Володин.
"После утверждения председателя правительства, мы надеемся, что уже в ближайшее время получим предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя правительства, министров", - сказал он журналистам.
Володин добавил, что в воскресенье состоятся заседания комитетов, на протяжении всего дня будут рассматриваться кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.