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В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров - РИА Новости, 10.05.2024
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09:50 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945064269.html
В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров
В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров - РИА Новости, 10.05.2024
В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров
В ГД рассчитывают в ближайшее время получить предложения по кандидатурам на должности министров и вице-премьеров, сообщил в пятницу спикер палаты Вячеслав... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:50
2024-05-10T09:50
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В ГД рассчитывают в ближайшее время получить предложения по кандидатурам на должности министров и вице-премьеров, сообщил в пятницу спикер палаты Вячеслав Володин. "После утверждения председателя правительства, мы надеемся, что уже в ближайшее время получим предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя правительства, министров", - сказал он журналистам. Володин добавил, что в воскресенье состоятся заседания комитетов, на протяжении всего дня будут рассматриваться кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
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политика, вячеслав володин, госдума рф, правительство рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Правительство РФ
В ГД рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров

Володин: ГД рассчитывает скоро получить предложения по кандидатурам министров

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Автомобиль у здания Госдумы РФ
Автомобиль у здания Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
Автомобиль у здания Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В ГД рассчитывают в ближайшее время получить предложения по кандидатурам на должности министров и вице-премьеров, сообщил в пятницу спикер палаты Вячеслав Володин.
"После утверждения председателя правительства, мы надеемся, что уже в ближайшее время получим предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя правительства, министров", - сказал он журналистам.
Володин добавил, что в воскресенье состоятся заседания комитетов, на протяжении всего дня будут рассматриваться кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В ГД рассказали, сколько времени займет рассмотрение кандидатуры премьера
Вчера, 09:38
 
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