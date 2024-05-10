https://ria.ru/20240510/pozhar-1945083336.html

В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала

В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала - РИА Новости, 10.05.2024

В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала

В Новочеркасске частный дом сгорел из-за непотушенного мангала, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:38

2024-05-10T12:38

2024-05-10T13:37

происшествия

жкх

ростовская область

новочеркасск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости. В Новочеркасске частный дом сгорел из-за непотушенного мангала, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области."Вчера вечером на улице Хоперской в Новочеркасске сгорел частный дом <...> Непотушенный мангал оставил семью без дома", — рассказали в ведомстве.По предварительным данным, деревянная крыша веранды, обустроенной как мангальная зона с трубой и вытяжкой, загорелась из-за того, что хозяева не полностью затушили угли. Спасателей вызвали, когда огонь уже перекинулся на кровлю жилого дома. "Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на 100 квадратных метрах", — говорится в заявлении.С 28 апреля по 20 октября на территории Ростовской области действует особый противопожарный режим. В регионе ввели дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и пожнивных остатков.

https://ria.ru/20240509/pozhar-1944979849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, ростовская область, новочеркасск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)