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В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала - РИА Новости, 10.05.2024
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12:38 10.05.2024 (обновлено: 13:37 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945083336.html
В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала
В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала - РИА Новости, 10.05.2024
В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала
В Новочеркасске частный дом сгорел из-за непотушенного мангала, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:38
2024-05-10T13:37
происшествия
жкх
ростовская область
новочеркасск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости. В Новочеркасске частный дом сгорел из-за непотушенного мангала, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области."Вчера вечером на улице Хоперской в Новочеркасске сгорел частный дом &lt;...&gt; Непотушенный мангал оставил семью без дома", — рассказали в ведомстве.По предварительным данным, деревянная крыша веранды, обустроенной как мангальная зона с трубой и вытяжкой, загорелась из-за того, что хозяева не полностью затушили угли. Спасателей вызвали, когда огонь уже перекинулся на кровлю жилого дома. "Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на 100 квадратных метрах", — говорится в заявлении.С 28 апреля по 20 октября на территории Ростовской области действует особый противопожарный режим. В регионе ввели дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и пожнивных остатков.
https://ria.ru/20240509/pozhar-1944979849.html
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происшествия, жкх, ростовская область, новочеркасск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Ростовская область, Новочеркасск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала

В Новочеркасске частный дом сгорел из-за непотушенных углей в мангале

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramПожар из-за непотушенного мангала в Новочеркасске
Пожар из-за непотушенного мангала в Новочеркасске - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Пожар из-за непотушенного мангала в Новочеркасске
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости. В Новочеркасске частный дом сгорел из-за непотушенного мангала, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.
"Вчера вечером на улице Хоперской в Новочеркасске сгорел частный дом <...> Непотушенный мангал оставил семью без дома", — рассказали в ведомстве.
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По предварительным данным, деревянная крыша веранды, обустроенной как мангальная зона с трубой и вытяжкой, загорелась из-за того, что хозяева не полностью затушили угли. Спасателей вызвали, когда огонь уже перекинулся на кровлю жилого дома.
"Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на 100 квадратных метрах", — говорится в заявлении.
С 28 апреля по 20 октября на территории Ростовской области действует особый противопожарный режим. В регионе ввели дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и пожнивных остатков.
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ПроисшествияЖКХРостовская областьНовочеркасскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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