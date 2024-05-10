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На Алтае из-за пожара в больнице эвакуировали несколько десятков человек - РИА Новости, 10.05.2024
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08:22 10.05.2024 (обновлено: 11:14 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945054177.html
На Алтае из-за пожара в больнице эвакуировали несколько десятков человек
На Алтае из-за пожара в больнице эвакуировали несколько десятков человек - РИА Новости, 10.05.2024
На Алтае из-за пожара в больнице эвакуировали несколько десятков человек
Пожар в Центральной городской больнице города Бийска оперативно ликвидировали в пятницу утром, пожарные спасли из опасной зоны 41 человека, пострадавших нет,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T08:22
2024-05-10T11:14
происшествия
алтайский край
бийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Пожар в Центральной городской больнице города Бийска оперативно ликвидировали в пятницу утром, пожарные спасли из опасной зоны 41 человека, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Алтайскому краю в Telegram-канале.По данным ведомства, пожар вспыхнул рано утром. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из окна шестого этажа семиэтажного здания горбольницы. Пожарные быстро обнаружили очаг возгорания, площадь пожара составила 10 квадратных метров. "Прибывшие специалисты 2-го пожарно-спасательного отряда ГУМЧС России по Алтайскому краю пожар оперативно ликвидировали на площади около 10 квадратных метров. Звеньями газодымозащитной службы из опасной зоны спасен 41 человек, эвакуировано 33 человека. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.На месте происшествия работал 51 спасатель и 14 единиц техники. Причина случившегося устанавливается, добавили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20231007/spasenie-1901100335.html
алтайский край
бийск
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происшествия, алтайский край, бийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Бийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае из-за пожара в больнице эвакуировали несколько десятков человек

При пожаре в центральной больнице Бийска спасатели эвакуировали 33 человека

© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара в Центральной городской больнице города Бийска
Тушение пожара в Центральной городской больнице города Бийска - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара в Центральной городской больнице города Бийска
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НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Пожар в Центральной городской больнице города Бийска оперативно ликвидировали в пятницу утром, пожарные спасли из опасной зоны 41 человека, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Алтайскому краю в Telegram-канале.
По данным ведомства, пожар вспыхнул рано утром. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из окна шестого этажа семиэтажного здания горбольницы. Пожарные быстро обнаружили очаг возгорания, площадь пожара составила 10 квадратных метров.
"Прибывшие специалисты 2-го пожарно-спасательного отряда ГУМЧС России по Алтайскому краю пожар оперативно ликвидировали на площади около 10 квадратных метров. Звеньями газодымозащитной службы из опасной зоны спасен 41 человек, эвакуировано 33 человека. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работал 51 спасатель и 14 единиц техники. Причина случившегося устанавливается, добавили в ГУМЧС.
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ПроисшествияАлтайский крайБийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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