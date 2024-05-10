https://ria.ru/20240510/pozhar-1945054177.html

На Алтае из-за пожара в больнице эвакуировали несколько десятков человек

На Алтае из-за пожара в больнице эвакуировали несколько десятков человек - РИА Новости, 10.05.2024

На Алтае из-за пожара в больнице эвакуировали несколько десятков человек

Пожар в Центральной городской больнице города Бийска оперативно ликвидировали в пятницу утром, пожарные спасли из опасной зоны 41 человека, пострадавших нет,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T08:22

2024-05-10T08:22

2024-05-10T11:14

происшествия

алтайский край

бийск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Пожар в Центральной городской больнице города Бийска оперативно ликвидировали в пятницу утром, пожарные спасли из опасной зоны 41 человека, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Алтайскому краю в Telegram-канале.По данным ведомства, пожар вспыхнул рано утром. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из окна шестого этажа семиэтажного здания горбольницы. Пожарные быстро обнаружили очаг возгорания, площадь пожара составила 10 квадратных метров. "Прибывшие специалисты 2-го пожарно-спасательного отряда ГУМЧС России по Алтайскому краю пожар оперативно ликвидировали на площади около 10 квадратных метров. Звеньями газодымозащитной службы из опасной зоны спасен 41 человек, эвакуировано 33 человека. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.На месте происшествия работал 51 спасатель и 14 единиц техники. Причина случившегося устанавливается, добавили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20231007/spasenie-1901100335.html

алтайский край

бийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, бийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)