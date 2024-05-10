https://ria.ru/20240510/pozhar-1945052985.html

В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома

В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома - РИА Новости, 10.05.2024

В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома

В поселке Теткино Курской области после налета украинских беспилотников загорелись три дома, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T07:58

2024-05-10T07:58

2024-05-10T11:16

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

курская область

украина

роман старовойт

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В поселке Теткино Курской области после налета украинских беспилотников загорелись три дома, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня ночью со стороны Украины был атакован поселок Теткино Глушковского района. После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома", — написал он.Никто из жителей не пострадал, добавил губернатор. Пожарные расчеты и добровольная пожарная дружина ликвидировала все возгорания.По информации Старовойта, еще один украинский беспилотник перехватили средства радиоэлектронной борьбы в Кореневском районе. Аппарат самолетного типа взорвался на земле, пострадавших и разрушений не было. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать атаковать объекты на территории приграничных и центральных областей России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.

https://ria.ru/20240510/bespilotnik-1945039635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

курская область

украина

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происшествия, глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, россия