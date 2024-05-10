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В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 10.05.2024 (обновлено: 11:16 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945052985.html
В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома
В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома - РИА Новости, 10.05.2024
В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома
В поселке Теткино Курской области после налета украинских беспилотников загорелись три дома, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T07:58
2024-05-10T11:16
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
украина
роман старовойт
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В поселке Теткино Курской области после налета украинских беспилотников загорелись три дома, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня ночью со стороны Украины был атакован поселок Теткино Глушковского района. После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома", — написал он.Никто из жителей не пострадал, добавил губернатор. Пожарные расчеты и добровольная пожарная дружина ликвидировала все возгорания.По информации Старовойта, еще один украинский беспилотник перехватили средства радиоэлектронной борьбы в Кореневском районе. Аппарат самолетного типа взорвался на земле, пострадавших и разрушений не было. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать атаковать объекты на территории приграничных и центральных областей России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
https://ria.ru/20240510/bespilotnik-1945039635.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область
украина
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происшествия, глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Россия
В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома

Старовойт: в Курской области после атаки украинских коптеров загорелись три дома

© Фото : Роман Старовойт/TelegramТушение пожара в поселке Теткино Курской области после налета украинских беспилотников
Тушение пожара в поселке Теткино Курской области после налета украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Тушение пожара в поселке Теткино Курской области после налета украинских беспилотников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В поселке Теткино Курской области после налета украинских беспилотников загорелись три дома, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Сегодня ночью со стороны Украины был атакован поселок Теткино Глушковского района. После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома", — написал он.
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Никто из жителей не пострадал, добавил губернатор. Пожарные расчеты и добровольная пожарная дружина ликвидировала все возгорания.
По информации Старовойта, еще один украинский беспилотник перехватили средства радиоэлектронной борьбы в Кореневском районе. Аппарат самолетного типа взорвался на земле, пострадавших и разрушений не было.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать атаковать объекты на территории приграничных и центральных областей России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГлушковский районКурская областьУкраинаРоман СтаровойтРоссия
 
 
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