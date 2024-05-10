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В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:38 10.05.2024 (обновлено: 14:45 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945049137.html
В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии
В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии - РИА Новости, 10.05.2024
В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии
В Калужской области ликвидировали пожар на территории предприятия, где упал беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T06:38
2024-05-10T14:45
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
россия
владислав шапша
дзержинский район
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали пожар на территории предприятия, где упал беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован", — написал он.По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты оценивают масштаб повреждения инфраструктуры предприятия, добавил Шапша.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, дрон упал на территории нефтеперерабатывающего ООО "Первый завод". Там горели три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом.
https://ria.ru/20240510/opasnost-1945036601.html
калужская область
россия
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происшествия, калужская область, россия, владислав шапша, дзержинский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Дзержинский район
В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии

Шапша: в Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ из-за падения БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали пожар на территории предприятия, где упал беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
"Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован", — написал он.
По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты оценивают масштаб повреждения инфраструктуры предприятия, добавил Шапша.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, дрон упал на территории нефтеперерабатывающего ООО "Первый завод". Там горели три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьРоссияВладислав ШапшаДзержинский район
 
 
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