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В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии
В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии - РИА Новости, 10.05.2024
В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии
В Калужской области ликвидировали пожар на территории предприятия, где упал беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T06:38
2024-05-10T06:38
2024-05-10T14:45
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владислав шапша
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали пожар на территории предприятия, где упал беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован", — написал он.По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты оценивают масштаб повреждения инфраструктуры предприятия, добавил Шапша.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, дрон упал на территории нефтеперерабатывающего ООО "Первый завод". Там горели три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Дзержинский район
В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии
Шапша: в Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ из-за падения БПЛА