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В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии

В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии - РИА Новости, 10.05.2024

В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии

В Калужской области ликвидировали пожар на территории предприятия, где упал беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T06:38

2024-05-10T06:38

2024-05-10T14:45

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

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владислав шапша

дзержинский район

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали пожар на территории предприятия, где упал беспилотник, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован", — написал он.По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты оценивают масштаб повреждения инфраструктуры предприятия, добавил Шапша.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, дрон упал на территории нефтеперерабатывающего ООО "Первый завод". Там горели три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом.

https://ria.ru/20240510/opasnost-1945036601.html

калужская область

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происшествия, калужская область, россия, владислав шапша, дзержинский район