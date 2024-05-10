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США повысят пошлины на ввоз электромобилей из Китая, пишут СМИ
США повысят пошлины на ввоз электромобилей из Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024
США повысят пошлины на ввоз электромобилей из Китая, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена намерена 14 мая внести свою лепту в начатую его предшественником Дональдом Трампом торговую войну с Китаем, повысив... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:26
2024-05-10T18:26
2024-05-10T18:39
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена 14 мая внести свою лепту в начатую его предшественником Дональдом Трампом торговую войну с Китаем, повысив тарифы на импорт электромобилей в четыре раза, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Согласно этим данным, тарифная ставка на китайские электромобили вырастет с 25% до 100%. Помимо этого, планируется ввести дополнительную пошлину в размере 2,5% для всех электромобилей, импортируемых в США.Повышение импортных пошлин также затронет критически важные минералы, солнечные панели и батареи, поставляемые из Китая. Отмечается, что такое решение принято по итогам многолетнего пересмотра политики импортных ограничений в отношении Пекина, которую в 2018 году инициировал еще предшественник Байдена - республиканец Дональд Трамп.Повышение тарифов на электромобили и другую продукцию - одна из самых серьезных мер, предпринятых Байденом в экономической гонке с КНР.
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
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сша, китай, в мире, джо байден, дональд трамп, пекин
США, Китай, В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Пекин
США повысят пошлины на ввоз электромобилей из Китая, пишут СМИ
WSJ: США повысят пошлины на ввоз электромобилей из КНР до 100%