https://ria.ru/20240510/pomosch-1945158575.html

США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов

США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 10.05.2024

США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов

США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:15

2024-05-10T19:15

2024-05-10T19:25

в мире

сша

украина

джо байден

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден. "Я делегирую госсекретарю полномочия по выделению до 400 миллионов долларов в виде оборонных товаров и услуг министерства обороны, а также на военную подготовку и образование, чтобы оказать помощь Украине", - говорится в меморандуме Байдена, текст которого распространила пресс-служба Белого дома. Американские СМИ сообщали, что в новый пакет помощи могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

сша

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в мире, сша, украина, джо байден