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США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 10.05.2024 (обновлено: 19:25 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/pomosch-1945158575.html
США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов
США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов - РИА Новости, 10.05.2024
США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов
США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:15
2024-05-10T19:25
в мире
сша
украина
джо байден
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден. "Я делегирую госсекретарю полномочия по выделению до 400 миллионов долларов в виде оборонных товаров и услуг министерства обороны, а также на военную подготовку и образование, чтобы оказать помощь Украине", - говорится в меморандуме Байдена, текст которого распространила пресс-служба Белого дома. Американские СМИ сообщали, что в новый пакет помощи могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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в мире, сша, украина, джо байден
В мире, США, Украина, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине
США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов

Байден: США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден.
"Я делегирую госсекретарю полномочия по выделению до 400 миллионов долларов в виде оборонных товаров и услуг министерства обороны, а также на военную подготовку и образование, чтобы оказать помощь Украине", - говорится в меморандуме Байдена, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.
Американские СМИ сообщали, что в новый пакет помощи могут войти ракеты Patriot и БМП Bradley.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо Байден
 
 
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