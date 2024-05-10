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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 10.05.2024
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10:15 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/pogoda-1945067050.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 10.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Порывистый ветер, небольшие дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:15
2024-05-10T10:15
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, небольшие дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать циклон, кружащий над северо-западом европейской части нашей страны. Однако на этот раз он развернётся к столичному региону своей более тёплой частью. Погода ожидается преимущественно облачная, во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Днем в Москве плюс 10 - плюс 12, в Подмосковье от 8 до 13 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается западный, со скоростью 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются небольшие дожди и до 12 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком возле Гольяновского пруда на территории парка в Москве
Мужчина с ребенком возле Гольяновского пруда на территории парка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина с ребенком возле Гольяновского пруда на территории парка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, небольшие дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать циклон, кружащий над северо-западом европейской части нашей страны. Однако на этот раз он развернётся к столичному региону своей более тёплой частью. Погода ожидается преимущественно облачная, во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Днем в Москве плюс 10 - плюс 12, в Подмосковье от 8 до 13 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается западный, со скоростью 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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