https://ria.ru/20240510/podderzhka-1945111795.html

Правительство намерено усилить адресность мер поддержки россиян

Правительство намерено усилить адресность мер поддержки россиян - РИА Новости, 10.05.2024

Правительство намерено усилить адресность мер поддержки россиян

Правительство усилит адресность всех мер поддержки граждан, основным инструментом станет развитие занятости и рост зарплат, сообщил и.о. премьер-министра Михаил РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:04

2024-05-10T15:04

2024-05-10T15:22

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правительство усилит адресность всех мер поддержки граждан, основным инструментом станет развитие занятости и рост зарплат, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства. "Пятое направление. Повышение благосостояния и доходов граждан. Президент в послании поставил две конкретные задачи. В ближайшие шесть лет снизить показатель бедности. И обеспечить увеличение доли оплаты труда в объеме валового внутреннего продукта. Правительство усилит адресность всех мер поддержки. При этом основным инструментом станет развитие занятости, повышение гибкости рынка труда, рост заработных плат", - сказал он, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф