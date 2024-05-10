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Правительство намерено усилить адресность мер поддержки россиян
Правительство намерено усилить адресность мер поддержки россиян - РИА Новости, 10.05.2024
Правительство намерено усилить адресность мер поддержки россиян
Правительство усилит адресность всех мер поддержки граждан, основным инструментом станет развитие занятости и рост зарплат, сообщил и.о. премьер-министра Михаил РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:04
2024-05-10T15:04
2024-05-10T15:22
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правительство усилит адресность всех мер поддержки граждан, основным инструментом станет развитие занятости и рост зарплат, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства. "Пятое направление. Повышение благосостояния и доходов граждан. Президент в послании поставил две конкретные задачи. В ближайшие шесть лет снизить показатель бедности. И обеспечить увеличение доли оплаты труда в объеме валового внутреннего продукта. Правительство усилит адресность всех мер поддержки. При этом основным инструментом станет развитие занятости, повышение гибкости рынка труда, рост заработных плат", - сказал он, выступая в Госдуме.
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Правительство намерено усилить адресность мер поддержки россиян
Мишустин: правительство усилит адресность всех мер поддержки граждан