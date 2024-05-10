https://ria.ru/20240510/plen-1945091542.html

В плен российским войскам сдались 13 украинских военных за неделю

В плен российским войскам сдались 13 украинских военных за неделю - РИА Новости, 10.05.2024

В плен российским войскам сдались 13 украинских военных за неделю

Российским войскам сдались в плен за неделю 13 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:34

2024-05-10T13:34

2024-05-10T13:34

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российским войскам сдались в плен за неделю 13 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)