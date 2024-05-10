"Пугающие события": перемены в НАТО вызвали панику в Италии
IL Fatto Quotidiano: Макрон и Кэмерон ведут НАТО к разрушительной войне
© AP Photo / Armando BabaniОфицеры НАТО
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона сигнализируют об опасном отказе от осторожной стратегии НАТО в отношении России, говорится в статье итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.
"Ее (НАТО. — Прим. ред.) регулирующая деятельность, как и во времена Холодной войны, должна <...> учитывать «красные линии», которые нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией. Макрон и Кэмерон предлагают пересечь эти «красные линии»", — отметили в издании.
Как обратили внимание журналисты, выполнение предложений Франции и Британии превратит оба государства в полноценных участников конфликта с Россией. Таким образом, военные объекты на их территории превратятся в законную цель для российской армии, говорится в статье.
В газете опасаются, что направленные на эскалацию действия Макрона и Кэмерона будут иметь катастрофические последствия для других стран НАТО в Европе.
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"Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде «ядерных учений» — и перед нами встанет ряд вопросов", — предупредили авторы.
В понедельник в МИД России вызвали посла Великобритании Найджел Кейси и посла Франции Пьер Леви. Позднее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что выразили представителю Великобритании протест из-за высказываний Кэмерона об ударах по территории России. Россия оставляет за собой право ответить на удары по своей территории британским оружием аналогичными атаками против военных объектов и техники Британии на Украине и за ее пределами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских государств.
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9 мая, 08:00