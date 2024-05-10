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"Пугающие события": перемены в НАТО вызвали панику в Италии - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:50 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/peremeny-1945047907.html
"Пугающие события": перемены в НАТО вызвали панику в Италии
"Пугающие события": перемены в НАТО вызвали панику в Италии - РИА Новости, 10.05.2024
"Пугающие события": перемены в НАТО вызвали панику в Италии
Воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона сигнализируют об опасном отказе от... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T05:50
2024-05-10T05:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
великобритания
дэвид кэмерон
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона сигнализируют об опасном отказе от осторожной стратегии НАТО в отношении России, говорится в статье итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.Ранее Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием."Ее (НАТО. — Прим. ред.) регулирующая деятельность, как и во времена Холодной войны, должна &lt;...&gt; учитывать «красные линии», которые нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией. Макрон и Кэмерон предлагают пересечь эти «красные линии»", — отметили в издании.Как обратили внимание журналисты, выполнение предложений Франции и Британии превратит оба государства в полноценных участников конфликта с Россией. Таким образом, военные объекты на их территории превратятся в законную цель для российской армии, говорится в статье.В газете опасаются, что направленные на эскалацию действия Макрона и Кэмерона будут иметь катастрофические последствия для других стран НАТО в Европе."Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде «ядерных учений» — и перед нами встанет ряд вопросов", — предупредили авторы.В понедельник в МИД России вызвали посла Великобритании Найджел Кейси и посла Франции Пьер Леви. Позднее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что выразили представителю Великобритании протест из-за высказываний Кэмерона об ударах по территории России. Россия оставляет за собой право ответить на удары по своей территории британским оружием аналогичными атаками против военных объектов и техники Британии на Украине и за ее пределами.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских государств.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240509/makron-1944844989.html
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в мире, россия, франция, великобритания, дэвид кэмерон, эммануэль макрон, нато, италия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Эммануэль Макрон, НАТО, Италия, Украина
"Пугающие события": перемены в НАТО вызвали панику в Италии

IL Fatto Quotidiano: Макрон и Кэмерон ведут НАТО к разрушительной войне

© AP Photo / Armando BabaniОфицеры НАТО
Офицеры НАТО - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона сигнализируют об опасном отказе от осторожной стратегии НАТО в отношении России, говорится в статье итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.
Ранее Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
"Больше не воюет". СМИ раскрыли, чем Россия напугала Макрона
9 мая, 05:12
"Ее (НАТО. — Прим. ред.) регулирующая деятельность, как и во времена Холодной войны, должна <...> учитывать «красные линии», которые нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией. Макрон и Кэмерон предлагают пересечь эти «красные линии»", — отметили в издании.
Как обратили внимание журналисты, выполнение предложений Франции и Британии превратит оба государства в полноценных участников конфликта с Россией. Таким образом, военные объекты на их территории превратятся в законную цель для российской армии, говорится в статье.
В газете опасаются, что направленные на эскалацию действия Макрона и Кэмерона будут иметь катастрофические последствия для других стран НАТО в Европе.
«
"Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде «ядерных учений» — и перед нами встанет ряд вопросов", — предупредили авторы.
В понедельник в МИД России вызвали посла Великобритании Найджел Кейси и посла Франции Пьер Леви. Позднее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что выразили представителю Великобритании протест из-за высказываний Кэмерона об ударах по территории России. Россия оставляет за собой право ответить на удары по своей территории британским оружием аналогичными атаками против военных объектов и техники Британии на Украине и за ее пределами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских государств.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияВеликобританияДэвид КэмеронЭммануэль МакронНАТОИталияУкраина
 
 
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