https://ria.ru/20240510/pavodok-1945056349.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки - РИА Новости, 10.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 13 см и оставляет 718 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:41
2024-05-10T09:41
2024-05-10T09:42
происшествия
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941816131_0:0:846:476_1920x0_80_0_0_d25cb46eaab577d82dba658c07a860fb.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 13 см и оставляет 718 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 767 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 756 сантиметров, утром среды – 743 сантиметра, утром четверга – 731 сантиметр. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 10 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 718 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240510/pavodok-1945056025.html
тобол (река)
курган
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941816131_0:0:636:476_1920x0_80_0_0_2c0230ccd18745b306ab50a2d11d52c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 718 сантиметров
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 13 см и оставляет 718 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 767 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 756 сантиметров, утром среды – 743 сантиметра, утром четверга – 731 сантиметр. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области
, на 08.00 (06.00 мск) 10 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 718 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.