https://ria.ru/20240510/pavodok-1945056349.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки - РИА Новости, 10.05.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 13 см и оставляет 718 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:41

2024-05-10T09:41

2024-05-10T09:42

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 13 см и оставляет 718 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 767 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 756 сантиметров, утром среды – 743 сантиметра, утром четверга – 731 сантиметр. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 10 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 718 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240510/pavodok-1945056025.html

тобол (река)

курган

курганская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024