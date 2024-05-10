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Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки - РИА Новости, 10.05.2024
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09:41 10.05.2024 (обновлено: 09:42 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/pavodok-1945056349.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки - РИА Новости, 10.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 13 см и оставляет 718 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:41
2024-05-10T09:42
происшествия
тобол (река)
курган
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 13 см и оставляет 718 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 767 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 756 сантиметров, утром среды – 743 сантиметра, утром четверга – 731 сантиметр. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 10 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 718 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
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тобол (река)
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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров за сутки

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 718 сантиметров

© РИА НовостиРека Тобол в районе Кургана
Река Тобол в районе Кургана
© РИА Новости
Река Тобол в районе Кургана
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 13 см и оставляет 718 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 767 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 756 сантиметров, утром среды – 743 сантиметра, утром четверга – 731 сантиметр. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 10 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 718 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
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ПроисшествияТобол (река)КурганКурганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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