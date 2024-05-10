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В Курганской области остаются затопленными 354 жилых дома - РИА Новости, 10.05.2024
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08:50 10.05.2024
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В Курганской области остаются затопленными 354 жилых дома
В Курганской области остаются затопленными 354 жилых дома - РИА Новости, 10.05.2024
В Курганской области остаются затопленными 354 жилых дома
В Курганской области на утро пятницы затопленными остаются 354 жилых дома, а также более 5,7 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T08:50
2024-05-10T08:50
происшествия
жилье
курганская область
россия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. В Курганской области на утро пятницы затопленными остаются 354 жилых дома, а также более 5,7 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. Ранее управление сообщало, что в четверг в семи муниципалитетах оставались затопленными 369 жилых домов, 5 825 дачных домов, семь низководных мостов. "По состоянию на 10 мая остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населённых пунктах 354 жилых и 5778 дачных домов, семь низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в двух населённых пунктах от воды освободились 15 жилых домов, 47 дачных домов, шесть приусадебных участков, один участок автомобильной дороги, уточняет региональный главк МЧС. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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происшествия, жилье, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Курганская область, Россия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Курганской области остаются затопленными 354 жилых дома

В Курганской области остаются затопленными 354 жилых и 5778 дачных домов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Паводок в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. В Курганской области на утро пятницы затопленными остаются 354 жилых дома, а также более 5,7 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Ранее управление сообщало, что в четверг в семи муниципалитетах оставались затопленными 369 жилых домов, 5 825 дачных домов, семь низководных мостов.
"По состоянию на 10 мая остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населённых пунктах 354 жилых и 5778 дачных домов, семь низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в двух населённых пунктах от воды освободились 15 жилых домов, 47 дачных домов, шесть приусадебных участков, один участок автомобильной дороги, уточняет региональный главк МЧС.
В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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ПроисшествияЖильеКурганская областьРоссияКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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