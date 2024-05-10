https://ria.ru/20240510/pavodki-1945066769.html

Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка

Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка - РИА Новости, 10.05.2024

Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка

Правительство Российской Федерации выделило Курганской области четыре миллиарда рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:10

2024-05-10T10:10

2024-05-10T10:29

курганская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941371294_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_3343b26dbd2936b7981066a16545808e.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство Российской Федерации выделило Курганской области четыре миллиарда рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ, сообщается на сайте Правительства РФ."Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано. Средства в размере четырех миллиардов рублей поступят из резервного фонда правительства", - говорится в сообщении.Отмечается, что до трех миллиардов рублей будет направлено на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка в виде единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплатах на проведение капитального ремонта повреждённого жилья, а также на приобретение или строительство нового жилья. Помимо этого, до одного миллиарда рублей направят на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населённых пунктов, которые пострадали от паводка.

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия