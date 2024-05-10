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Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка
Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка - РИА Новости, 10.05.2024
Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка
Правительство Российской Федерации выделило Курганской области четыре миллиарда рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:10
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2024-05-10T10:29
курганская область
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство Российской Федерации выделило Курганской области четыре миллиарда рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ, сообщается на сайте Правительства РФ."Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано. Средства в размере четырех миллиардов рублей поступят из резервного фонда правительства", - говорится в сообщении.Отмечается, что до трех миллиардов рублей будет направлено на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка в виде единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплатах на проведение капитального ремонта повреждённого жилья, а также на приобретение или строительство нового жилья. Помимо этого, до одного миллиарда рублей направят на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населённых пунктов, которые пострадали от паводка.
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курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка
Курганской области выделили 4 млрд рублей для поддержки пострадавших от паводка
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Правительство Российской Федерации выделило Курганской области четыре миллиарда рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ, сообщается на сайте
Правительства РФ.
"Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано. Средства в размере четырех миллиардов рублей поступят из резервного фонда правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до трех миллиардов рублей будет направлено на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка в виде единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплатах на проведение капитального ремонта повреждённого жилья, а также на приобретение или строительство нового жилья. Помимо этого, до одного миллиарда рублей направят на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населённых пунктов, которые пострадали от паводка.