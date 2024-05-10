https://ria.ru/20240510/patriarkh-1945130991.html
Всякое зло не жизнеспособно, заявил патриарх Кирилл
Всякое зло не жизнеспособно, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 10.05.2024
Всякое зло не жизнеспособно, заявил патриарх Кирилл
Всякое зло не жизнеспособно, оно истребляет само себя, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:18
2024-05-10T16:18
2024-05-10T16:20
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Всякое зло не жизнеспособно, оно истребляет само себя, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре в пятницу. "Из слова Божьего знаем, что история закончится тогда, когда зло восторжествует над добром. Пришествие антихриста это и есть тотальное и глобальное господство зла. Но зло не жизнеспособно. Там где зло, там нет жизни, там нет любви. А значит, действительно, всякое зло само себя истребляет", - сказал патриарх Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что православные люди должны сохранять веру в сердцах, воспитывать своих детей в вере, указывать дорогу к храму тем, кто еще не нашел себя в вере. "Опираясь на веру, народ становится непобедимым. Потому что наибольшие поражения были в истории не от того, что какому-то внешнему врагу уступили, а потому что у самих не хватало силы духа, верности и готовности бороться за страну свою и за самих себя", - сказал патриарх.
https://ria.ru/20240215/patriarkh-1927588261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), православие, россия, религия
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Православие, Россия, Религия
Всякое зло не жизнеспособно, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: зло не жизнеспособно, оно истребляет само себя
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Всякое зло не жизнеспособно, оно истребляет само себя, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре в пятницу.
"Из слова Божьего знаем, что история закончится тогда, когда зло восторжествует над добром. Пришествие антихриста это и есть тотальное и глобальное господство зла. Но зло не жизнеспособно. Там где зло, там нет жизни, там нет любви. А значит, действительно, всякое зло само себя истребляет", - сказал патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской православной церкви
подчеркнул, что православные люди должны сохранять веру в сердцах, воспитывать своих детей в вере, указывать дорогу к храму тем, кто еще не нашел себя в вере.
"Опираясь на веру, народ становится непобедимым. Потому что наибольшие поражения были в истории не от того, что какому-то внешнему врагу уступили, а потому что у самих не хватало силы духа, верности и готовности бороться за страну свою и за самих себя", - сказал патриарх.