https://ria.ru/20240510/patriarkh-1945130991.html

Всякое зло не жизнеспособно, заявил патриарх Кирилл

Всякое зло не жизнеспособно, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 10.05.2024

Всякое зло не жизнеспособно, заявил патриарх Кирилл

Всякое зло не жизнеспособно, оно истребляет само себя, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:18

2024-05-10T16:18

2024-05-10T16:20

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

православие

россия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_ed8c6c2815de22147ff0762a60561e76.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Всякое зло не жизнеспособно, оно истребляет само себя, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре в пятницу. "Из слова Божьего знаем, что история закончится тогда, когда зло восторжествует над добром. Пришествие антихриста это и есть тотальное и глобальное господство зла. Но зло не жизнеспособно. Там где зло, там нет жизни, там нет любви. А значит, действительно, всякое зло само себя истребляет", - сказал патриарх Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что православные люди должны сохранять веру в сердцах, воспитывать своих детей в вере, указывать дорогу к храму тем, кто еще не нашел себя в вере. "Опираясь на веру, народ становится непобедимым. Потому что наибольшие поражения были в истории не от того, что какому-то внешнему врагу уступили, а потому что у самих не хватало силы духа, верности и готовности бороться за страну свою и за самих себя", - сказал патриарх.

https://ria.ru/20240215/patriarkh-1927588261.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), православие, россия, религия