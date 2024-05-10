https://ria.ru/20240510/parlament-1944713268.html

Процедура выборов в парламент Ирана

Процедура выборов в парламент Ирана - РИА Новости, 10.05.2024

Процедура выборов в парламент Ирана

В соответствии со статьей 58 Конституции Ирана законодательная власть осуществляется Меджлисом Исламского совета, который образуется из представителей народа,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T01:05

2024-05-10T01:05

2024-05-10T01:05

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В соответствии со статьей 58 Конституции Ирана законодательная власть осуществляется Меджлисом Исламского совета, который образуется из представителей народа, избираемых прямым тайным голосованием.Срок полномочий депутатов составляет четыре года. Выборы на каждый очередной срок должны проводиться до истечения полномочий депутатов предыдущего созыва.В соответствии с Конституцией, количество депутатов парламента Ирана составляет 270 человек. Начиная с референдума 1989 года по прошествии каждых 10 лет с учетом демографических, политических, географических и иных перемен к этому числу депутатов могут прибавляться максимум 20 человек.В настоящее время численность парламентариев составляет 290 депутатов.Из общего числа представителей пять мест закреплено за конфессиональными меньшинствами: один депутатский мандат – для зороастрийцев, один – для иудеев, один – для ассирийцев и халдеев, один – для армянских христиан северной части страны, один – для армянских христиан южной части страны.Решение о проведении выборов депутатов Меджлиса Исламского совета – парламента Ирана принимает Совет стражей Конституции на основании представления Министерства внутренних дел Ирана, на которое законодательством возложена обязанность по подготовке и проведению выборов депутатов Меджлиса Исламского совета.Для избрания 290 депутатов образуется 208 многомандатных избирательных округов и пять одномандатных избирательных округов.В одномандатном "этноконфессиональном" избирательном округе каждый избиратель имеет один голос, в многомандатном избирательном округе – такое число голосов, которое соответствует количеству подлежащих замещению депутатских мандатов.Только партии и коалиции могут составлять избирательные списки кандидатов для округов с более чем одним мандатом в пределах их избирательной квоты и после подтверждения квалификации кандидатов. Партии и коалиции также могут поддерживать кандидатов в одномандатных округах.Выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент могут:Лишены права быть кандидатами в парламент: лица, сыгравшие активную роль в укреплении шахского режима; крупные землевладельцы, на имя которых зарегистрированы необрабатываемые земли; члены партий, организаций и группировок, которые были объявлены вне закона; лица, осужденные за преступные действия против ИРИ; лица, осужденные за вероотступничество; известные коррупционеры и лица, открыто ведущие распутный образ жизни; лица, осужденные за преступления против исламской религии, за исключением случаев, когда установлено их раскаяние; торговцы наркотиками и наркоманы; недееспособные лица; деятели шахского режима; лица, осужденные за предательство, мошенничество и узурпацию чужого имущества.Для участия в парламентских выборах в Иране госслужащие высшего звена (президент, вице-президент, министры, члены Совета стражей Конституции, генеральный прокурор и его заместители, глава Верховного суда и т.д.) должны до регистрации своей кандидатуры подать в отставку с занимаемой должности.Ни один из кандидатов не может выдвигать свою кандидатуру более чем в одном округе.Для того чтобы стать кандидатом на выборах, в исламской республике необходимо пройти отбор Совета стражей Конституции – надзорного органа, который подчиняется лично Духовному лидеру Ирана и отсеивает кандидатов, которые не подходят по конституционным параметрам.Кандидатам необходимо заполнить анкету и загрузить необходимые документы в специальную систему в течение семи дней со дня публикации приказа о начале регистрации.Срок проверки правомочности кандидатов на выборах составляет 134 дня.Любой кандидат в парламент может снять свою кандидатуру не позднее, чем за 72 часа до голосования.Правом голосовать обладают дееспособные граждане Ирана, достигшие 18 лет.Избирательная агитация начинается за восемь дней до дня голосования и должна закончится за 24 часа до открытия избирательных участков.При проведении парламентских выборов голосование избирателей проводится в официальный выходной день – пятницу. Его продолжительность составляет не менее десяти часов и при необходимости может быть продлена.При проведении голосования избирателей в помещении избирательного участка в течение всего времени голосования избирателей находятся уполномоченные представители губернатора провинции и окружной избирательной комиссии, а также наблюдатель от Совета стражей Конституции.Кроме того, в помещении для голосования избирательного участка могут находиться уполномоченные представители зарегистрированных кандидатов, которые вправе осуществлять наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей.Мужчины и женщины голосуют, как правило, отдельно (на раздельных избирательных участках – местах для голосования).В соответствии с законодательством о выборах избиратель вправе принять участие в голосовании на любом избирательном участке по предъявлении удостоверения личности (в частности, сертификата (свидетельства) о рождении), при этом, однако, при проведении второго тура голосования он может проголосовать только на том избирательном участке, на котором он принимал участие в первом туре голосования.При проведении парламентских выборов в сертификат (свидетельство) о рождении проставляется отметка об участии избирателя в голосовании, а указательный палец левой руки проголосовавшего избирателя маркируется несмываемыми чернилами с целью недопущения множественного голосования.На многомандатных выборах избиратель голосует за группу кандидатов, вписывая от руки их имена, фамилии и избирательный номер в пустую графу бюллетеня. Количество таких граф зависит от квоты мандатов в тот или иной орган власти от данного избирательного округа.В одномандатных округах кандидаты должны получить не менее 20% голосов в первом туре, чтобы быть избранными. Если голоса двух и более кандидатов равны, критерием выбора одного или нескольких из них является жребий. В случае, если ни один кандидат не преодолел порог, проводится второй тур между двумя лучшими кандидатами.В многомандатных округах если не все места заполнены кандидатами, набравшими не менее 20% голосов, проводится второй тур с участием вдвое большего числа кандидатов, чем мест, которые необходимо заполнить (или всех первоначальных кандидатов, если количество мест вдвое меньше). Во втором туре голосования кандидату для избрания депутатом парламента Ирана достаточно получить большинство голосов избирателей по отношению к другому кандидату.Во втором туре выборов избиратели голосуют в тех же округах, в которых они голосовали на первом этапе выборов. Во втором туре голосования также могут участвовать те, кто не принимал участия в первом туре выборов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, в мире, иран