https://ria.ru/20240510/palestina-1945180618.html

Турция поприветствовала резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

Турция поприветствовала резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине - РИА Новости, 10.05.2024

Турция поприветствовала резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

Турция приветствует резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Палестине, призывает международное сообщество остановить Израиль, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T22:54

2024-05-10T22:54

2024-05-10T22:54

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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Турция приветствует резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Палестине, призывает международное сообщество остановить Израиль, говорится в заявлении МИД страны. Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. "Мы приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая позволит Палестине участвовать в работе ООН с большими правами и привилегиями. Эта резолюция подтверждает твердую поддержку подавляющим большинством международного сообщества права палестинского народа на собственное государство и решения о двух государствах",- говорится в заявлении. "Пользуясь случаем, мы призываем международное сообщество предпринять конкретные шаги, чтобы остановить зверства Израиля в Газе и признать государство Палестина",- отмечает МИД Турции.

https://ria.ru/20240506/erdogan-1944170443.html

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