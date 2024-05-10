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Турция поприветствовала резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине - РИА Новости, 10.05.2024
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22:54 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/palestina-1945180618.html
Турция поприветствовала резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине
Турция поприветствовала резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине - РИА Новости, 10.05.2024
Турция поприветствовала резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине
Турция приветствует резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Палестине, призывает международное сообщество остановить Израиль, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:54
2024-05-10T22:54
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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Турция приветствует резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Палестине, призывает международное сообщество остановить Израиль, говорится в заявлении МИД страны. Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. "Мы приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая позволит Палестине участвовать в работе ООН с большими правами и привилегиями. Эта резолюция подтверждает твердую поддержку подавляющим большинством международного сообщества права палестинского народа на собственное государство и решения о двух государствах",- говорится в заявлении. "Пользуясь случаем, мы призываем международное сообщество предпринять конкретные шаги, чтобы остановить зверства Израиля в Газе и признать государство Палестина",- отмечает МИД Турции.
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В мире, Палестина, Турция, Израиль, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Турция поприветствовала резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

МИД Турции приветствовал резолюцию ГА ООН о расширении прав Палестины

© AP Photo / Mary AltafferСессия Генеральной Ассамблеи ООН
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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АНКАРА, 10 мая - РИА Новости. Турция приветствует резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Палестине, призывает международное сообщество остановить Израиль, говорится в заявлении МИД страны.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.
"Мы приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая позволит Палестине участвовать в работе ООН с большими правами и привилегиями. Эта резолюция подтверждает твердую поддержку подавляющим большинством международного сообщества права палестинского народа на собственное государство и решения о двух государствах",- говорится в заявлении.
"Пользуясь случаем, мы призываем международное сообщество предпринять конкретные шаги, чтобы остановить зверства Израиля в Газе и признать государство Палестина",- отмечает МИД Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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В миреПалестинаТурцияИзраильООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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