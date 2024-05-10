https://ria.ru/20240510/palestina-1945154630.html

Генассамблея ООН расширила права Палестины в организации

Генассамблея ООН расширила права Палестины в организации - РИА Новости, 10.05.2024

Генассамблея ООН расширила права Палестины в организации

Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:39

2024-05-10T18:39

2024-05-10T19:17

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 10 мая – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН, передает корреспондент РИА Новости. За резолюцию голосовали 143 страны, 9 были против, 25 воздержались.Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В апреле США наложили вето на резолюцию Алжира в СБ ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за. Для того, чтобы страна стала членом ООН, Совет безопасности должен принять соответствующую рекомендацию Генассамблее, а затем ГА ООН должна поддержать такое решение. Принятая сегодня резолюция "рекомендует Совету безопасности положительно пересмотреть этот вопрос". Генассамблея ООН "определяет, что Государство Палестина имеет право на членство в ООН в соответствии со статьей 4 Устава и поэтому должно быть принято в члены Организации Объединенных Наций". Статья 4 Устава гласит, что прием в члены ООН открыт для всех "миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять". Не менее важной частью принятой резолюции является приложение к документу. Согласно тексту, Генассамблея в порядке исключения приняла условия, изложенные в приложении к резолюции. ГА ООН постановляет, что Палестина, начиная с 79-й сессии Генассамблеи, начинающейся в сентябре, получит дополнительные права и привилегии в организации. В числе прочего Палестина получит право делать заявления от имени групп стран, право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или под эгидой других органов ООН. Теперь у Палестины будет право вносить предложения и поправки, в том числе от лица групп стран, право быть соавтором предложений и поправок, в том числе от имени групп государств, право выступать по мотивам голосования от лица групп. Кроме того, Палестина получила право выдвигать процедурные предложения, в том числе по порядку ведения заседания. Теперь государство сможет выдвигать просьбы поставить те или иные предложения на голосование. При этом в тексте оговаривается, что Палестина в качестве государства-наблюдателя не имеет права голосовать в Генеральной Ассамблее или выдвигать свою кандидатуру в органы ООН. Резолюция подтверждает право палестинского народа на самоопределение, в том числе право на его независимое Государство Палестина. Генассамблея призывает международное сообщество к возобновлению скоординированных усилий "с целью достижения немедленного прекращения израильской оккупации, которая началась в 1967 году". Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета безопасности. Сначала заявление рассматривается Советом безопасности. Для принятия Совбезом рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".

https://ria.ru/20240510/palestina-1945140018.html

https://ria.ru/20240510/guterresh-1945134650.html

https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html

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в мире, палестина, сша, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году