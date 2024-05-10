США заявили, что наложат вето на заявку Палестины в ООН
США намерены снова заблокировать заявку Палестины на членство в ООН
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
ООН, 10 мая - РИА Новости. США вновь заблокируют в Совете безопасности ООН заявку Палестины на членство во всемирной организации - даже если Генассамблея сегодня рекомендует Совбезу опять рассмотреть этот вопрос, говорится в комментарии пресс-секретаря американского постпредства при ООН Нэйта Эванса.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В апреле США наложили вето на резолюцию Алжира в СБ ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за. Для того, чтобы страна стала членом ООН, Совет безопасности должен принять соответствующую рекомендацию Генассамблее, а затем ГА ООН должна поддержать такое решение.
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В пятницу в Генассамблее ожидается голосование по проекту резолюции, который рекомендует Совбезу вновь рассмотреть вопрос о членстве Палестины в ООН. При этом документ расширяет ряд прав Палестины в ООН.
"Если Генеральная Ассамблея примет эту резолюцию и вернет заявку Палестины на членство обратно в Совет безопасности, мы ожидаем результата, аналогичного тому, который был в апреле", - указал Эванс.
Он повторил мнение США о том, что Палестина якобы не соответствует пока критериям членства в ООН и указал, что Вашингтон будет голосовать против резолюции в Генассамблее.
Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета безопасности.
Сначала заявление рассматривается Советом безопасности. Для принятия Совбезом рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".