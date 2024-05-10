https://ria.ru/20240510/palestina-1945140018.html

США заявили, что наложат вето на заявку Палестины в ООН

США заявили, что наложат вето на заявку Палестины в ООН - РИА Новости, 10.05.2024

США заявили, что наложат вето на заявку Палестины в ООН

США вновь заблокируют в Совете безопасности ООН заявку Палестины на членство во всемирной организации - даже если Генассамблея сегодня рекомендует Совбезу опять РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:07

2024-05-10T17:07

2024-05-10T17:07

в мире

олимпийские игры

палестина

сша

израиль

оон

генеральная ассамблея оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

ООН, 10 мая - РИА Новости. США вновь заблокируют в Совете безопасности ООН заявку Палестины на членство во всемирной организации - даже если Генассамблея сегодня рекомендует Совбезу опять рассмотреть этот вопрос, говорится в комментарии пресс-секретаря американского постпредства при ООН Нэйта Эванса. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В апреле США наложили вето на резолюцию Алжира в СБ ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за. Для того, чтобы страна стала членом ООН, Совет безопасности должен принять соответствующую рекомендацию Генассамблее, а затем ГА ООН должна поддержать такое решение. В пятницу в Генассамблее ожидается голосование по проекту резолюции, который рекомендует Совбезу вновь рассмотреть вопрос о членстве Палестины в ООН. При этом документ расширяет ряд прав Палестины в ООН. "Если Генеральная Ассамблея примет эту резолюцию и вернет заявку Палестины на членство обратно в Совет безопасности, мы ожидаем результата, аналогичного тому, который был в апреле", - указал Эванс. Он повторил мнение США о том, что Палестина якобы не соответствует пока критериям членства в ООН и указал, что Вашингтон будет голосовать против резолюции в Генассамблее. Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета безопасности. Сначала заявление рассматривается Советом безопасности. Для принятия Совбезом рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

палестина

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олимпийские игры, палестина, сша, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году