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США заявили, что наложат вето на заявку Палестины в ООН - РИА Новости, 10.05.2024
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17:07 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/palestina-1945140018.html
США заявили, что наложат вето на заявку Палестины в ООН
США заявили, что наложат вето на заявку Палестины в ООН - РИА Новости, 10.05.2024
США заявили, что наложат вето на заявку Палестины в ООН
США вновь заблокируют в Совете безопасности ООН заявку Палестины на членство во всемирной организации - даже если Генассамблея сегодня рекомендует Совбезу опять РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:07
2024-05-10T17:07
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 10 мая - РИА Новости. США вновь заблокируют в Совете безопасности ООН заявку Палестины на членство во всемирной организации - даже если Генассамблея сегодня рекомендует Совбезу опять рассмотреть этот вопрос, говорится в комментарии пресс-секретаря американского постпредства при ООН Нэйта Эванса. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В апреле США наложили вето на резолюцию Алжира в СБ ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за. Для того, чтобы страна стала членом ООН, Совет безопасности должен принять соответствующую рекомендацию Генассамблее, а затем ГА ООН должна поддержать такое решение. В пятницу в Генассамблее ожидается голосование по проекту резолюции, который рекомендует Совбезу вновь рассмотреть вопрос о членстве Палестины в ООН. При этом документ расширяет ряд прав Палестины в ООН. "Если Генеральная Ассамблея примет эту резолюцию и вернет заявку Палестины на членство обратно в Совет безопасности, мы ожидаем результата, аналогичного тому, который был в апреле", - указал Эванс. Он повторил мнение США о том, что Палестина якобы не соответствует пока критериям членства в ООН и указал, что Вашингтон будет голосовать против резолюции в Генассамблее. Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета безопасности. Сначала заявление рассматривается Советом безопасности. Для принятия Совбезом рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
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в мире, олимпийские игры, палестина, сша, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Олимпийские игры, Палестина, США, Израиль, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили, что наложат вето на заявку Палестины в ООН

США намерены снова заблокировать заявку Палестины на членство в ООН

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ООН, 10 мая - РИА Новости. США вновь заблокируют в Совете безопасности ООН заявку Палестины на членство во всемирной организации - даже если Генассамблея сегодня рекомендует Совбезу опять рассмотреть этот вопрос, говорится в комментарии пресс-секретаря американского постпредства при ООН Нэйта Эванса.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В апреле США наложили вето на резолюцию Алжира в СБ ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за. Для того, чтобы страна стала членом ООН, Совет безопасности должен принять соответствующую рекомендацию Генассамблее, а затем ГА ООН должна поддержать такое решение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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В пятницу в Генассамблее ожидается голосование по проекту резолюции, который рекомендует Совбезу вновь рассмотреть вопрос о членстве Палестины в ООН. При этом документ расширяет ряд прав Палестины в ООН.
"Если Генеральная Ассамблея примет эту резолюцию и вернет заявку Палестины на членство обратно в Совет безопасности, мы ожидаем результата, аналогичного тому, который был в апреле", - указал Эванс.
Он повторил мнение США о том, что Палестина якобы не соответствует пока критериям членства в ООН и указал, что Вашингтон будет голосовать против резолюции в Генассамблее.
Прием государств в члены ООН производится решением Генассамблеи по рекомендации Совета безопасности.
Сначала заявление рассматривается Советом безопасности. Для принятия Совбезом рекомендации о приеме требуется 9 голосов "за" из 15 в Совете. При этом никто из 5 постоянных членов (Китай, РФ, Британия, США и Франция) не должен быть против. После того, как Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов Ассамблеи "за".
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В миреОлимпийские игрыПалестинаСШАИзраильООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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