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Лишь часть оружия из прошлого пакета помощи дошла до ВСУ, заявил Кирби - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/oruzhie-1945184354.html
Лишь часть оружия из прошлого пакета помощи дошла до ВСУ, заявил Кирби
Лишь часть оружия из прошлого пакета помощи дошла до ВСУ, заявил Кирби - РИА Новости, 10.05.2024
Лишь часть оружия из прошлого пакета помощи дошла до ВСУ, заявил Кирби
Лишь часть оружия из прошлого пакета помощи США дошла до ВСУ, остальное все еще находится в пути, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:36
2024-05-10T23:36
в мире
россия
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сша
джон кирби
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Лишь часть оружия из прошлого пакета помощи США дошла до ВСУ, остальное все еще находится в пути, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Часть из первого пакета помощи в безопасности, которую мы предоставили в рамках дополнительного финансирования… уже достигла поля боя и оказалась в руках украинских солдат", - сообщил он журналистам на брифинге. Как отметил представитель Белого дома, доставка остальных вооружений требует большего времени, но в Вашингтоне надеются доставить их "как можно скорее". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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в мире, россия, украина, сша, джон кирби, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Джон Кирби, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Лишь часть оружия из прошлого пакета помощи дошла до ВСУ, заявил Кирби

Кирби: лишь часть оружия из прошлого пакета помощи США дошла до ВСУ

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Лишь часть оружия из прошлого пакета помощи США дошла до ВСУ, остальное все еще находится в пути, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Часть из первого пакета помощи в безопасности, которую мы предоставили в рамках дополнительного финансирования… уже достигла поля боя и оказалась в руках украинских солдат", - сообщил он журналистам на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад нашел новую надежду на крушение России
24 апреля, 08:00
Как отметил представитель Белого дома, доставка остальных вооружений требует большего времени, но в Вашингтоне надеются доставить их "как можно скорее".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжон КирбиСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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