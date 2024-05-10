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Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии

Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии - РИА Новости, 10.05.2024

Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии

На заседании Совета ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии Марине РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:28

2024-05-10T12:28

2024-05-10T13:38

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. На заседании Совета ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии Марине Таубер, сообщил депутат ГД Александр Хинштейн."На заседании Совета ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению Президента России вручил орден Дружбы депутату парламента Молдовы Марине Таубер", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Как сообщила пресс-служба ГД, депутаты Государственной Думы поприветствовали депутата парламента Молдавии Марину Таубер на заседании Совета ГД."Речь идет о депутате, который многое сделал для того, чтобы отношения наших стран развивались, укреплялись, чтобы наши связи были еще более эффективными. Марина Александровна (Таубер - ред.) входит в группу дружбы наших парламентов Молдовы и России. И, конечно, нам надо поблагодарить нашу коллегу, потому что не в простых условиях приходится работать депутатам парламента Молдовы, которые выступают за дружбу с нашей страной, Государственной Думой. Они подвергаются откровенному шантажу, угрозам", - приводит пресс-служба ГД слова Володина.Председатель ГД подчеркнул, что "только независимое государство, его граждане могут планировать будущее"."Самое главное, что у нас всегда была и есть дружба. Как бы ни хотела власть нынешняя в Молдове, которая руководится западными кураторами, эту дружбу разрушить, у них ничего не получается", - сказала Таубер.Таубер отметил, что всё то, что сегодня происходит в Молдавии, - однозначно не воля жителей этой страны."Как бы ни закрывали оппозиционные каналы, как бы ни рассказывала Майя Санду и партия ПАС, которая сейчас у власти, в Молдавии очень поддерживают Российскую Федерацию. И отношения, которые строились у нас годами, - исторические, культурные, образовательные, экономические - это то, что спасет нашу страну от того глубокого кризиса, в который, к сожалению, загнала ее Америка и Европа", - заявила она.В конце апреля в Москве прошел учредительный съезд блока "Победа-Виктория". Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила объединила в том числе партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.Оппозиционную партию "Шор" запретили в Молдавии летом прошлого года, в январе ее официально ликвидировали. Власти объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.

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