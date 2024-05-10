Мишустин призвал сформировать новую модель оплаты труда бюджетников
Мишустин: предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства.
"По поручению главы государства предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Сначала - в пилотных регионах. Затем – масштабировать ее на всю страну. Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд", - сказал он, выступая в Госдуме.
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