Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал сформировать новую модель оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 10.05.2024 (обновлено: 14:51 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/oplata-1945106314.html
Мишустин призвал сформировать новую модель оплаты труда бюджетников
Мишустин призвал сформировать новую модель оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал сформировать новую модель оплаты труда бюджетников
Предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:44
2024-05-10T14:51
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945107803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_542bfb5d0cb9227c13a0ef3564a581a3.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства. "По поручению главы государства предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Сначала - в пилотных регионах. Затем – масштабировать ее на всю страну. Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд", - сказал он, выступая в Госдуме.
https://ria.ru/20240403/zarplata-1937642020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945107803_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_90fa712c20e8578ef7b764c0573f3159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин призвал сформировать новую модель оплаты труда бюджетников

Мишустин: предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства.
"По поручению главы государства предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Сначала - в пилотных регионах. Затем – масштабировать ее на всю страну. Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд", - сказал он, выступая в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин назвал среднюю зарплату в России
3 апреля, 16:43
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала