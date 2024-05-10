https://ria.ru/20240510/oplata-1945106314.html

Мишустин призвал сформировать новую модель оплаты труда бюджетников

Мишустин призвал сформировать новую модель оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин призвал сформировать новую модель оплаты труда бюджетников

Предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:44

2024-05-10T14:44

2024-05-10T14:51

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства. "По поручению главы государства предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. Сначала - в пилотных регионах. Затем – масштабировать ее на всю страну. Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд", - сказал он, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20240403/zarplata-1937642020.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф